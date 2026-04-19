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JAC 10th 12th Result 2026 Live: jacresults.com पर जारी होगा जैक झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट, यहां मिलेगी मार्कशीट

JAC 10th 12th Result 2026 Live Updates, jacresults.com : झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। jac.jharkhand.gov.in व jacresults.com पर रोल कोड व रोल नंबर की मदद से नतीजे चेक किए जा सकेंगे।

JAC 10th 12th Result 2026 Live: jacresults.com पर जारी होगा जैक झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट, यहां मिलेगी मार्कशीट

JAC 10th 12th Result 2026

Prachi| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 19 Apr 2026 06:38 AM IST
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JAC 10th 12th Result 2026 Live Updates, jacresults.com , jac.jharkhand.gov.in : झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही जैक बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com व jac.jharkhand.gov.in पर जारी करेगा। विद्यार्थी अपना जैक 10वीं 12वीं रिजल्ट रोल नंबर और रोल कोड डालकर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा livehindustan.com पर भी अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। जैक बोर्ड अगले सप्ताह मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नतीजे घोषित करने की पूरी तैयारी में है। अभी तक रिजल्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस बार छात्र अपना स्कोरकार्ड न केवल आधिकारिक पोर्टल पर, बल्कि लाइव हिन्दुस्तान (livehindustan.com) जैसी वेबसाइटों पर भी चेक कर पाएंगे, जहां रिजल्ट का अलर्ट पाने के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

जैक बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, कॉपियों का मूल्यांकन और अंकों के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। फिलहाल टॉपर्स की कॉपियों का दोबारा वेरिफिकेशन और डेटा अपलोडिंग का काम चल रहा है। पहले मैट्रिक (10वीं) और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी होने की संभावना है, जिसके तुरंत बाद कॉमर्स और आर्ट्स के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

19 Apr 2026, 06:31:59 AM IST

JAC 10th Result 2026 Live : जैक 10वीं 12वीं रिजल्ट की मार्कशीट में होगी ये डिटेल

JAC 10th Result 2026 Live : जैक झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट मार्कशीट में होगी ये डिटेल

- छात्र का नाम

- स्कूल संख्या

- केंद्र संख्या

- माता का नाम

- प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक

- कुल अंक और प्रतिशत

- योग्यता स्थिति (पास/असफल)

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19 Apr 2026, 06:15:14 AM IST

JAC 10th Result 2026 Live : जैक बोर्ड 10वीं रिजल्ट डिविजन सिस्टम

JAC 10th Result 2026 Live : जैक बोर्ड 10वीं रिजल्ट डिविजन सिस्टम

75% और उससे ज्यादा - डिस्टिंक्शन

60% और उससे ज्यादा - फर्स्ट डिवीजन

45% से 60 % - सेकंड डिवीजन

33% से 45% - थर्ड डिवीजन

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19 Apr 2026, 06:14:28 AM IST

JAC 10th 12th Result 2026 Live : जैक बोर्ड 8वीं और 9वीं का रिजल्ट हो चुका है जारी

JAC 10th 12th Result 2026 Live : झारखंड एकेडमिक काउंसिल कुछ दिन पहले 8वीं और 9वीं का रिजल्ट घोषित कर चुका है और अब लाखों स्टूडेंट्स झारखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

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19 Apr 2026, 06:13:07 AM IST

JAC 10th 12th Result 2026 Live : जैक बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट यूं चेक करें सकेंगे

JAC 10th 12th Result 2026 Live : जैक बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट यूं चेक करें सकेंगे

- आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाएं।

- होमपेज पर 10वीं वाले जेएसी मैट्रिक रिजल्ट 2026 या 12वीं वाले जेएसी इंटर रिजल्ट 2026 के लिए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

- स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज दिखाई देगा।

- लॉगिन विवरण दर्ज करें। सब्मिट करें।

- जेएसी परिणाम 2026 स्क्रीन पर आ जाएगा।

- भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें।

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