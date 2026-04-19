JAC 10th 12th Result 2026 Live: jacresults.com पर जारी होगा जैक झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट, यहां मिलेगी मार्कशीट

JAC 10th 12th Result 2026

Sun, 19 Apr 2026 06:38 AM IST

19 Apr 2026, 06:31:59 AM IST JAC 10th Result 2026 Live : जैक 10वीं 12वीं रिजल्ट की मार्कशीट में होगी ये डिटेल JAC 10th Result 2026 Live : जैक झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट मार्कशीट में होगी ये डिटेल - छात्र का नाम - स्कूल संख्या - केंद्र संख्या - माता का नाम - प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक - कुल अंक और प्रतिशत - योग्यता स्थिति (पास/असफल)

19 Apr 2026, 06:15:14 AM IST JAC 10th Result 2026 Live : जैक बोर्ड 10वीं रिजल्ट डिविजन सिस्टम JAC 10th Result 2026 Live : जैक बोर्ड 10वीं रिजल्ट डिविजन सिस्टम 75% और उससे ज्यादा - डिस्टिंक्शन 60% और उससे ज्यादा - फर्स्ट डिवीजन 45% से 60 % - सेकंड डिवीजन 33% से 45% - थर्ड डिवीजन

19 Apr 2026, 06:14:28 AM IST JAC 10th 12th Result 2026 Live : जैक बोर्ड 8वीं और 9वीं का रिजल्ट हो चुका है जारी JAC 10th 12th Result 2026 Live : झारखंड एकेडमिक काउंसिल कुछ दिन पहले 8वीं और 9वीं का रिजल्ट घोषित कर चुका है और अब लाखों स्टूडेंट्स झारखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।