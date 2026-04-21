JAC 10th 12th Result 2026 Live: खत्म होने वाला है जैक बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट का इंतजार, jacresults.com पर होगा जारी

JAC 10th 12th Result 2026

21 Apr 2026, 09:10:33 AM IST JAC 10th Result 2026 Live: लाइव हिन्दुस्तान पर रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे रिजल्ट JAC 10th Result 2026 Live: लाइव हिन्दुस्तान पर ऐसे चेक कर सकेंगे जैक रिजल्ट 1- www.livehindustan.com/career/results पर जाएं। 2- झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें। 3- मैट्रिक रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। 4. रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें और सब्मिट करें। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

21 Apr 2026, 09:00:10 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: जैक झारखंड बोर्ड 12वीं रीइवेल्यूएशन व सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका JAC 12th Result 2026 Live: जैक 12वीं रिजल्ट के बाद अगर कोई स्‍टूडेंट अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह रीइवेल्‍यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्‍टूडेंट एक या दो पेपर में फेल होंगे, उनके लिए जैक बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा भी आयोजित करेगा। जैक 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा कब होगी, इसकी जानकारी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा सकती है। इसके अलावा रीइवेल्‍यूएशन के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड से करना होगा।

21 Apr 2026, 08:51:06 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 10वीं के टॉपरों को क्या क्या इनाम मिलेगा JAC 12th Result 2026 Live: जैक बोर्ड परीक्षा में टॉप तीन रैंक पाने वाले छात्रों को 3 लाख रुपये तक नकद पुरस्कार दिया जाएगा। रैंक 1 पाने वाले को 3 लाख रपए मिलेंगे, द्वितीय टॉपर को 2 लाख और तीसरे टॉपर को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही टॉपर्स को एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन भी इनाम के रूप में मिलेगा। जो छात्र टॉपर्स की सूची में तो होंगे, लेकिन मुख्य तीन रैंक में नहीं आएंगे, उन्हें भी लैपटॉप, स्मार्टफोन और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा।

21 Apr 2026, 08:50:46 AM IST JAC Result 2026 Live: फर्जी घोषणाओं से बचें JAC Result 2026 Live: झारखंड जैक बोर्ड ने फर्जी रिजल्ट घोषणाओं से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अनऑफिशियल सोर्स से मिली जानकारी पर भरोसा न करें। दो दिन पहले जैक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने का फर्जी लिंक वायरल हो गया था।