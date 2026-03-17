JAC 10th 12th Result : झारखंड जैक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 20 या 21 अप्रैल को संभव, jacresults.com पर कर सकेंगे चेक
JAC 10th 12th Result 2026 date : जैक बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 20-21 अप्रैल को आ सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से फिलहाल आंसरशीट की चेकिंग की जा रही है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है।
झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 20-21 अप्रैल को आ सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से फिलहाल उत्तपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जा रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक 10वीं और 12वीं के तीनों संकाय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है। इसके बाद 20-21 अप्रैल को मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस-कॉमर्स का परिणाम जारी हो सकेगा। इसके बाद 30 अप्रैल तक इंटर आर्ट्स का रिजल्ट जारी होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी करने की तैयारी में है। मैट्रिक की परीक्षा में 4.23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3.42 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं।
बीते वर्ष कैसा रहा था जैक बोर्ड रिजल्ट
बीते वर्ष जैक बोर्ड 12वीं आर्ट्स में 95.62 फीसदी बच्चे पास हुए थे। जैक इंटर साइंस में 79.26 प्रतिशत और कॉमर्स में 91.2 फीसदी बच्चे पास हुए।
जैक झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें। देखें स्टेप्स बाय स्टेप्स तरीका
स्टेप 1 - आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com , jac.jharkhand.gov.in या results.digilocker.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2- इसके बाद मैट्रिक या इंटरमीडिएट एनुअल रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3- रिजल्ट पेज खुलने पर छात्र अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें।
स्टेप 4- अब रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें।
जैक झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट वेबसाइट लिस्ट, यहां देखें परिणाम
- jacresults.com
- results.digilocker.gov.in
- jac.jharkhand.gov.in
- results.digilocker.gov.in
- www.livehindustan.com/career/results/jharkhand-board-result
जैक वेबसाइट jacresults.com हुई क्रैश तो SMS से यूं चेक कर सकेंगे जैक बोर्ड इंटर आर्ट्स रिजल्ट
- सबसे पहले आपको लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर जाकर खुद का मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा।
JAC Board 10th 12th Result 2026 का अलर्ट पाने के लिए यूं कराएं रजिस्ट्रेशन
- www.livehindustan.com/career/results पर जाएं।
- झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।
- मैट्रिक इंटर के छात्र अपना इंटरमीडिएट आर्ट्स/कॉमर्स/साइंस रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
- यहां स्टूडेंट्स अपना अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल क्लास डालकर सब्मिट करें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रिजल्ट घोषित होने पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को लाइव हिन्दुस्तान की तरफ से रिजल्ट का एसएमएस भेजा जाएगा। उस SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर स्टूडेंट्स सीधा अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी