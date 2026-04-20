JAC 10th 12th Result 2026 LIVE: जैक बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कब आएगा, jacresults.com पर मिलेगी मार्कशीट

20 Apr 2026, 10:26:25 AM IST
JAC 10th 12th Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें झारखंड बोर्ड 10वीं/12वीं का रिजल्ट
JAC 10th 12th Result 2026 LIVE: झारखंड बोर्ड 10वीं/12वीं का रिजल्ट
1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in/jac/ पर जाएं।
2. इसके होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।
3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।
4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर लें लें।
20 Apr 2026, 10:18:47 AM IST
JAC 10th 12th Result 2026 LIVE: शिक्षा मंत्री करेंगे रिजल्ट का ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी घोषणा
JAC 10th 12th Result 2026 LIVE: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का ऐलान शिक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा। बोर्ड नतीजों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगा, जिसमें रिजल्ट की तारीख, समय और अन्य अहम जानकारी साझा की जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और रिजल्ट जारी होने के बाद ही अपने मार्क्स चेक करें।
20 Apr 2026, 10:18:16 AM IST
JAC 10th 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद मिलेगी ओरिजिनल मार्कशीट, स्कूल से करें प्राप्त
JAC 10th 12th Result 2026 LIVE: झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को उनकी ओरिजिनल मार्कशीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। आमतौर पर रिजल्ट घोषित होने के एक से दो दिन के भीतर स्कूल की ओर से यह मार्कशीट जारी कर दी जाती है। छात्र अपने संबंधित स्कूल में जाकर अपनी ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं, जो आगे की पढ़ाई और दस्तावेजी प्रक्रिया के लिए जरूरी होती है।
20 Apr 2026, 10:17:47 AM IST
JAC 10th 12th Result 2026 LIVE: 4.3 लाख से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट, 1200 केंद्रों पर हुई परीक्षा
JAC 10th 12th Result 2026 LIVE: झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं, जिसमें 4.3 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। यह परीक्षा राज्य भर के 1200 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित हुई, जो इसके बड़े पैमाने को दर्शाती है। अब सभी छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है, जिसे बोर्ड जल्द ही जारी कर सकता है।