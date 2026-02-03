Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JAC 10th 12th Exams: Jharkhand JAC board matric and inter exams begin today 7 58 lakh students to participate
JAC 10th 12th Exam : झारखंड जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से, 7.58 लाख होंगे शामिल

JAC 10th 12th Exam : झारखंड जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से, 7.58 लाख होंगे शामिल

संक्षेप:

झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक परीक्षा में 4,23,821 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3,24,321 छात्र-छात्रा शामिल होंगे।

Feb 03, 2026 11:34 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक परीक्षा में 4,23,821 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3,24,321 छात्र-छात्रा शामिल होंगे। इंटरमीडिएट में साइंस में 90,579, कॉमर्स में 21,195 और आर्ट्स में 2,12,557 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए राज्यभर में 1232 और इंटर के लिए 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी और इंटर परीक्षाएं 23 फरवरी तक चलेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मैट्रिक-इंटर की कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जैक ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसके अनुसार, परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास अनुशासन और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। नकल और अवैध गतिविधियां किसी भी प्रकार की नकल, अनुचित साधनों का प्रयोग या अवैध गतिविधियों में संलिप्त न हों और दूसरों को भी न करने दें। परीक्षा संचालन से संबंधित किसी भी अफवाह या अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें। सिर्फ जैक या प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना को ही सही मानें। अगर परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो अविलंब स्थानीय प्रशासन या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करें, उन्हें सकारात्मक वातावरण प्रदान करें ताकि वे तनावमुक्त होकर अपनी परीक्षा दे सकें।

ये भी पढ़ें:झारखंड जैक बोर्ड 8वीं, 9वीं और 11वीं परीक्षा की डेटशीट जारी

विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करें और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाये रखें। फर्जी एवं पुराने प्रश्नपत्रों, वायरल करने के विरुद्ध चेतावनी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यू-ट्यूब, टेलीग्राम, वाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया, प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रश्नपत्र और पुराने वर्षों के प्रश्नपत्रों को मिलते-जुलते रूप में पेश कर छात्रों को गुमराह किए जाते हैं और केवल दर्शक संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें प्रसारित कर रहे हैं। यह कृत्य छात्रों को भ्रमित करता है, परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित करता है और शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इस संदर्भ में परिषद् और प्रशासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखंड एकेडमिक काउंसिल को समाज के सभी वर्गों से अपेक्षा है कि वे इस परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सफल बनाने में योगदान दें। आपका सहयोग ही हमारे विद्यार्थियों को निष्पक्ष परीक्षा वातावरण प्रदान करेगा और झारखंड राज्य के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा।- जयंत कुमार मिश्र, सचिव, जैक

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Jac Jac Exam jac board
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।