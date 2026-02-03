JAC 10th 12th Exam : झारखंड जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से, 7.58 लाख होंगे शामिल

संक्षेप: झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक परीक्षा में 4,23,821 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3,24,321 छात्र-छात्रा शामिल होंगे।

झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक परीक्षा में 4,23,821 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3,24,321 छात्र-छात्रा शामिल होंगे। इंटरमीडिएट में साइंस में 90,579, कॉमर्स में 21,195 और आर्ट्स में 2,12,557 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए राज्यभर में 1232 और इंटर के लिए 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी और इंटर परीक्षाएं 23 फरवरी तक चलेंगी।

मैट्रिक-इंटर की कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जैक ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसके अनुसार, परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास अनुशासन और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। नकल और अवैध गतिविधियां किसी भी प्रकार की नकल, अनुचित साधनों का प्रयोग या अवैध गतिविधियों में संलिप्त न हों और दूसरों को भी न करने दें। परीक्षा संचालन से संबंधित किसी भी अफवाह या अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें। सिर्फ जैक या प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना को ही सही मानें। अगर परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो अविलंब स्थानीय प्रशासन या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करें, उन्हें सकारात्मक वातावरण प्रदान करें ताकि वे तनावमुक्त होकर अपनी परीक्षा दे सकें।

विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करें और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाये रखें। फर्जी एवं पुराने प्रश्नपत्रों, वायरल करने के विरुद्ध चेतावनी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यू-ट्यूब, टेलीग्राम, वाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया, प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रश्नपत्र और पुराने वर्षों के प्रश्नपत्रों को मिलते-जुलते रूप में पेश कर छात्रों को गुमराह किए जाते हैं और केवल दर्शक संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें प्रसारित कर रहे हैं। यह कृत्य छात्रों को भ्रमित करता है, परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित करता है और शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इस संदर्भ में परिषद् और प्रशासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।