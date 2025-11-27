JAC 10th 12th Datesheet 2026: झारखंड जैक बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, देखें टाइम टेबल

संक्षेप: JAC 10th 12th Datesheet 2026: जैक ने 2026 की बोर्ड परीक्षा का शिड्यूल जारी कर दिया। मैट्रिक की परीक्षाएं जहां तीन फरवरी से 17 फरवरी तक चलेंगी, वहीं इंटर की परीक्षाएं तीन फरवरी से 23 फरवरी तक ली जाएंगी।

Thu, 27 Nov 2025 07:34 AM

JAC 10th 12th Datesheet 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने बुधवार को 2026 की बोर्ड परीक्षा का शिड्यूल जारी कर दिया। मैट्रिक की परीक्षाएं जहां तीन फरवरी से 17 फरवरी तक चलेंगी, वहीं इंटर की परीक्षाएं तीन फरवरी से 23 फरवरी तक ली जाएंगी। मैट्रिक की परीक्षाएं प्रथम पाली में सुबह 9.45 बजे से एक बजे तक होंगी। वहीं इंटर की परीक्षाएं दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से 5.15 बजे तक चलेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मैट्रिक की परीक्षाएं प्रश्नपत्र सह उत्तर पुस्तिका आधारित होंगी, जबकि इंटरमीडिएट में प्रश्नपत्र व उत्तर पुस्तिका अलग-अलग दिए जाएंगे। मैट्रिक के प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) 16 जनवरी से और इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड 17 जनवरी से डाउनलोड किया जाएगा। 10वीं-12वीं की लिखित परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाएं व आंतरिक मूल्यांकन 24 फरवरी से सात मार्च तक संबंधित स्कूलों में होगा। संस्थान आंतरिक मूल्यांकन का अंक 25 फरवरी से नौ मार्च तक अपलोड कर सकेंगे। जैक ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित होंगे तो उन्हें परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा।

और उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। स्कूल प्रायोगिक परीक्षा और आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों को ऑनलाइन अपलोड ससमय करेंगे। निर्धारित अवधि के बाद इस पर विचार नहीं किया जाएगा। न ही ऑफलाइन माध्यम से मिलने वाले अंकों की स्वीकृति दी जायेगी। ऑनलाइन अंक अपलोड नहीं किए जाने के कारण संबंधित छात्र-छात्राओं का परीक्षाफल प्रभावित होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी स्कूल और कॉलेजों के प्रधान की होगी।

मार्च में मूल्यांकन, अप्रैल अंत तक आएगा रिजल्ट झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 23 फरवरी 2026 तक खत्म होने के बाद मार्च में इसकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। वहीं, अप्रैल के अंत तक इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसी तैयारी के साथ परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2026 दो पालियों में होनी है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षाएं होंगी, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का संचालन होगा।

मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का शिड्यूल 3 फरवरी मैट्रिक- वोकेशनल विषय

इंटर- वोकेशनल विषय

4 फरवरी मैट्रिक- हिन्दी-ए, हिन्दी-बी

इंटर-अर्थशास्त्र (साइंस-कॉमर्स) मानवशास्त्र

5 फरवरी मैट्रिक- वाणिज्य-गृह विज्ञान

इंटर-गणित-सांख्यिकी

6 फरवरी मैट्रिक- उर्दू, बांग्ला, उड़िया

इंटर-अर्थशास्त्र (आर्ट्स) एकाउंटेंसी

7 फरवरी मैट्रिक- सामाजिक विज्ञान

इंटर-भौतिकी

9 फरवरी मैट्रिक- विज्ञान

इंटर- बॉटनी, बिजनेस स्टडी, समाजशास्त्र

10 फरवरी मैट्रिक- संगीत

इंटर- भू-विज्ञान, बिजनेस गणित, भूगोल

11 फरवरी मैट्रिक- गणित

इंटर-इंटरपेन्योरशिप, गृह विज्ञान

13 फरवरी मैट्रिक- अंग्रेजी

इंटर- दर्शनशास्त्र, रसायन शास्त्र

14 फरवरी मैट्रिक- खड़िया खोरठा, कुरमाली, नागपुरी पंचपरगनिया,

इंटर- इतिहास ,

16 फरवरी मैट्रिक- संस्कृत

इंटर- राजनीतिक विज्ञान

17 फरवरी मैट्रिक- अरबी, फारसी, हो, मुंडारी,

इंटर- मनोविज्ञान, कंप्टूयर साइंस

18 फरवरी इंटर- —— हिन्दी-ए, अंग्रीज-ए (कला)

20 फरवरी इंटर-—— हिन्दी-ए, अंग्रेजी-ए, संगीत

(साइंस-कॉमर्स)

21 फरवरी इंटर- —— वैकल्पिक विषय, अतिरिक्त विषय