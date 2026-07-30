JAC 10th, 12th Compartment Exam: झारखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा डेटशीट जारी, 7 अगस्त से होंगी परीक्षाएं
JAC Compartment Exam Datesheet 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। कंपार्टमेंट परीक्षाएं 7 से 14 अगस्त तक आयोजित होंगी।
JAC Class 10, 12 Compartment Timetable 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की कंपार्टमेंटल परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों को वार्षिक मुख्य बोर्ड परीक्षा में एक या दो विषयों में सफलता नहीं मिल सकी थी, उनके लिए अपना साल बचाने का यह एक बेहतरीन और अंतिम मौका है।
बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक टाइम-टेबल के अनुसार, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षाएं 7 अगस्त 2026 से शुरू होकर 14 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएंगी। सब्जेक्ट-वाइज शेड्यूल आधिकारिक पोर्टल jac.jharkhand.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
दो पालियों में ऑफलाइन मोड में होंगी परीक्षाएं
झारखंड बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, सभी परीक्षाएं ऑफलाइन (पेन-एंड-पेपर) माध्यम में ही होंगी। परीक्षा का संचालन प्रतिदिन दो पालियों में किया जाएगा:
पहली पाली : सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित होगी।
दूसरी पाली: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।
मैट्रिक (10वीं) की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 7 अगस्त से 12 अगस्त 2026 के बीच संपन्न होंगी। वहीं इंटरमीडिएट (12वीं) की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 7 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त 2026 तक चलेंगी।
मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा शेड्यूल
7 अगस्त 2026: पहली पाली में 10वीं के कॉमर्स/होम साइंस और 12वीं के सोशियोलॉजी विषय का पेपर होगा। दूसरी पाली में 10वीं की क्षेत्रीय भाषाएं और 12वीं साइकोलॉजी की परीक्षा होगी।
8 अगस्त 2026: पहली पाली में 10वीं की हिंदी और 12वीं की ज्योग्राफी व हिस्ट्री की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में 10वीं का साइंस और 12वीं का इंग्लिश/हिंदी कोर का पेपर आयोजित होगा।
10 अगस्त 2026: पहली पाली में 10वीं का संस्कृत और 12वीं का पॉलिटिकल साइंस/एंट्रप्रेन्योरशिप का पेपर होगा। दूसरी पाली में 10वीं का सोशल साइंस और 12वीं का केमिस्ट्री/होम साइंस/बिजनेस स्टडीज आयोजित होगा।
11 अगस्त 2026: पहली पाली में 10वीं गणित और 12वीं इकोनॉमिक्स की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में 10वीं की क्षेत्रीय भाषाएं और 12वीं मैथमेटिक्स/स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा होगी।
12 अगस्त 2026: पहली पाली में 10वीं का अंग्रेजी और 12वीं का कंप्यूटर साइंस/ज्योग्राफी का पेपर होगा। दूसरी पाली में 10वीं संगीत और 12वीं का बायोलॉजी/एंथ्रोपोलॉजी/बिजनेस मैथ्स आयोजित किया जाएगा।
13 व 14 अगस्त 2026: इंटरमीडिएट के फिजिक्स, फिलॉसफी, अकाउंटेंसी, वोकेशनल व म्यूजिक विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
टाइम-टेबल डाउनलोड करने का आसान तरीका
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Recent Notifications" या "Latest News" सेक्शन देखें।
3. "JAC Class 10th and Class 12th Compartment Exam Time Table 2026" लिंक पर क्लिक करें।
4. स्क्रीन पर परीक्षा समय सारिणी (PDF) खुल जाएगी।
5. इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें और अपने विषयों की तिथियों को ध्यान से नोट कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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