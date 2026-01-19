JAC Admit Card 2026: झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी, 3 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

संक्षेप: JAC 10th 12th Admit Card 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की वार्षिक परीक्षाओं के एडमिट कार्ड को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं।

JAC 10th 12th Admit Card 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की वार्षिक परीक्षाओं के एडमिट कार्ड को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट jacexamportal.in के माध्यम से अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं।

स्कूलों के माध्यम से मिलेगा एडमिट कार्ड यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत छात्र सीधे वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अधिकार केवल संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों और संस्थानों के प्रमुखों को दिया गया है। स्कूल प्रमुख अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके jacexamportal.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उस पर अपने सिग्नेचर व मुहर लगाकर छात्रों को वितरित करेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने स्कूल जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर लें।

परीक्षा शेड्यूल और समय झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं। यह परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली में कक्षा 10वीं की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में कक्षा 12वीं के छात्र परीक्षा देंगे। एडमिट कार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम, रिपोर्टिंग समय और विषयों की लिस्ट जैसे महत्वपूर्ण डिटेल्स शामिल होंगे।

छात्रों के लिए जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड प्राप्त करने के बाद छात्र उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। यदि नाम की स्पेलिंग, फोटो या विषयों में कोई गलती हो, तो तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित करें ताकि समय रहते सुधार किया जा सके। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है; इसके बिना किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले अपने आवंटित केंद्रों पर पहुंचें।