फ्रेशर्स के लिए बैंक में 1397 पदों पर नौकरी पाने का आखिरी मौका, जानें चयन प्रक्रिया की पूरी डिटेल
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के लिए बैंक में नौकरी पाने का आखिरी मौका। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 1,397 PO और बैंकिंग क्लर्क पदों के लिए कल 26 नवंबर को आवेदन बंद हो जाएंगे।
अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए यह बेहद जरूरी अपडेट है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक (J&K Bank) द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और बैंकिंग एसोसिएट (क्लर्क) के कुल 1,397 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय-सीमा अब खत्म होने वाली है। 7 नवंबर 2026 से शुरू हुई इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने और फीस जमा करने की अंतिम तारीख कल 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। आखिरी दिन सर्वर धीमा होने या भुगतान अटकने जैसी परेशानी से बचने के लिए योग्य उम्मीदवार आज ही अपना आवेदन पूरा कर लें।
किस पद और क्षेत्र में कितने पद हैं खाली?
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,397 पदों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बांटा गया है। इनमें से 1,356 पद जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए और 41 पद लद्दाख के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए हैं:
बैंकिंग एसोसिएट (क्लर्क): कुल 1,054 पद हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के लिए 1,033 और लद्दाख के लिए 21 पद शामिल हैं।
प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO): कुल 343 पद हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के लिए 323 और लद्दाख के लिए 20 पद निर्धारित किए गए हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का जम्मू-कश्मीर या लद्दाख का वैलिड डोमिसाइल होना अनिवार्य है, जिस क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहीं का डोमिसाइल होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 के आधार पर अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। आरक्षित वर्गों (SC, ST, PwBD और अन्य निर्धारित श्रेणियों) को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो बैंकिंग एसोसिएट के लिए 800 रुपये और SC/ST/SEBC/PwBD/Ex-Servicemen के लिए 600 रुपये शुल्क है। PO पद के लिए 1,200 रुपये और SC/ST/SEBC/PwBD के लिए 1,000 रुपये प्लस GST शुल्क निर्धारित है।
कैसी होगी चयन प्रक्रिया?
दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया अलग-अलग रखी गई है-
प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO): उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों का वेटेज 80:20 रहेगा।
बैंकिंग एसोसिएट (क्लर्क): इसका चयन ऑनलाइन परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। इसमें अलग से इंटरव्यू नहीं होगा।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- सबसे पहले J&K बैंक की आधिकारिक वेबसाइट jkb.bank.in पर जाएं और होमपेज पर ‘Careers’ सेक्शन खोलें।
2. अपने डोमिसाइल और पद (PO या क्लर्क) के अनुसार सही नोटिफिकेशन व ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
3. आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षणिक डिटेल्स दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें, फोटो व सिग्नेचर अपलोड करें और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
4. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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