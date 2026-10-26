कल रात बंद हो जाएगा ITBP में नौकरी का आवेदन, 81100 सैलरी वाले पद के लिए आज ही भर दें फॉर्म
आईटीबीपी में हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक के 21 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है। बस एक दिन बाकी है।
इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस यानी ITBP में हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक की भर्ती के लिए आवेदन कल 27 अक्टूबर की रात 11:59 बजे बंद हो जाएंगे। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। जिसने अब तक फॉर्म नहीं भरा वो आज ही बैठ जाए। ITBP ने इस भर्ती का विज्ञापन 21 सितंबर को जारी किया था। आवेदन 28 सितंबर से शुरू हुए थे। कुल 21 पदों पर भर्ती होनी है। ये सभी पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। सामान्य वर्ग के लिए 7 पद हैं। ओबीसी के लिए भी 7 पद रखे गए हैं। एससी के हिस्से में 4 और ईडब्ल्यूएस के हिस्से में 3 पद आए हैं। एसटी वर्ग के लिए इस बार कोई पद नहीं है।
कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार को 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। जिनके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा है वे भी अर्जी लगा सकते हैं। उम्र की सीमा 18 से 25 साल है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियम के हिसाब से छूट मिलेगी।
कैसे होगा चयन
रास्ता थोड़ा लंबा है। सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET होगी। फिर शारीरिक मानक परीक्षा यानी PST की बारी आएगी। इसके बाद दस्तावेजों की जांच होगी। फिर लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट देना होगा। आखिर में विस्तृत चिकित्सा परीक्षा DME और समीक्षा चिकित्सा परीक्षा RME से गुजरना पड़ेगा। सारे पड़ाव पार करने वालों की फाइनल लिस्ट जारी होगी। PET और PST की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं। इनकी जानकारी बाद में दी जाएगी।
कितनी मिलेगी सैलरी
नौकरी में पैसा भी अच्छा है। अधिसूचना के मुताबिक चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 के हिसाब से वेतन मिलेगा। यह 25,500 रुपये से शुरू होकर 81,100 रुपये प्रतिमाह तक जाता है। साथ में सरकारी भत्ते भी मिलेंगे।
फीस कितनी लगेगी
आवेदन शुल्क 100 रुपये है। एससी एसटी और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। वे मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म भरने का तरीका
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाएं।
- वहां रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद मांगी गई सारी जानकारी भरें।
- जरूरी हो तो फीस जमा करें।
- फॉर्म सबमिट करें।
- आखिर में एक प्रिंटआउट निकालकर संभाल कर रख लें। आगे काम आएगा।
गौरतलब है कि आखिरी दिन वेबसाइट पर भीड़ बढ़ जाती है। सर्वर धीमा पड़ सकता है। इसलिए रात का इंतजार मत कीजिए। दस्तावेज पहले से तैयार रखें। फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके रख लें। फिर आराम से फॉर्म भरें। एक छोटी सी देरी पूरे साल का इंतजार बन सकती है। सरकारी नौकरी हर रोज नहीं निकलती। जब निकले तो पूरी तैयारी के साथ हाथ बढ़ाइए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव