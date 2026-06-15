Italy Scholarships: भारतीयों को ₹17.50 लाख की स्कॉलरशिप दे रहा है जॉर्जिया मेलोनी का देश इटली, आज ही करें अप्लाई
Study in Italy, University of Bergamo Scholarship: अगर आप यूरोप में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इटली की बर्गामो यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को मास्टर डिग्री के लिए ₹17.50 लाख की स्कॉलरशिप दे रही है।
Scholarship In Italy For Indians: अगर आप यूरोप में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय छात्रों के लिए इटली से एक बेहद ही शानदार खबर आई है। जॉर्जिया मेलोनी के देश इटली की पॉपुलर बर्गामो यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपनी स्पेशल 'टॉप इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप' की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट प्रदर्शन करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों, विशेषकर भारतीय युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर आप भी यूरोप के बेहतरीन शैक्षणिक माहौल में मास्टर डिग्री करने की चाहत रखते हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है।
₹17.50 लाख की मिलेगी मदद, चार किस्तों में आएगा पैसा
बर्गामो यूनिवर्सिटी की इस स्कॉलरशिप योजना के तहत चयनित मेधावी छात्रों को कुल 16,000 यूरो (यानी लगभग 17.50 लाख रुपये) की भारी-भरकम आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह स्कॉलरशिप दो साल के मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए मान्य होगी, जिसमें हर साल छात्रों को 8,000 यूरो (लगभग 8.8 लाख रुपये) की राशि दी जाएगी। छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस राशि का भुगतान एक साथ न करके चार किस्तों (4,000 यूरो यानी लगभग 4.4 लाख रुपये प्रति किस्त) में सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा।
आवेदकों को बता दें कि यह स्कॉलरशिप केवल एक नकद वित्तीय सहायता है और यह यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस को पूरी तरह माफ नहीं करती है। छात्रों को अपनी ट्यूशन फीस और अपने खर्च खुद उठाने होंगे। इसके साथ ही यह स्कॉलरशिप राशि इटली के टैक्स नियमों के दायरे में भी आएगी।
इन कोर्सेज के लिए मिल रही है स्कॉलरशिप
यह छात्रवृत्ति बर्गामो यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में पढ़ाए जाने वाले मास्टर कोर्सेज के लिए दी जा रही है। इनमें मुख्य रूप से क्लिनिकल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी विषय शामिल हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट और टूरिज्म सिस्टम्स जैसे कई एडवांस कोर्सेज में भी इसके जरिए दाखिला लिया जा सकता है।
क्या है पात्रता और कैसे होगा चयन? GRE स्कोर जरूरी
इस स्कॉलरशिप को हासिल करने की चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित है।
डिग्री की शर्त: आवेदक भारतीय छात्र की ग्रेजुएशन (पिछली डिग्री) इटली के बाहर किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए।
आयु सीमा: आवेदन करने की अंतिम तिथि तक छात्र की उम्र 30 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है।
GRE स्कोर सबसे जरूरी: इस प्रतियोगिता का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि चयन का मुख्य आधार छात्र का GRE स्कोर होगा, जिसके लिए आपको GRE एग्जाम देना होगा। छात्रों का जीआरई स्कोर 31 मार्च 2023 के बाद का ही होना चाहिए, इससे पुराना स्कोर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एकेडमिक क्रेडिट: स्कॉलरशिप की किस्तों को जारी रखने के लिए छात्रों को इटली पहुंचने के बाद अपनी पढ़ाई में निरंतरता दिखानी होगी। जैसे— अप्रैल 2027 तक 15 क्रेडिट, सितंबर 2027 तक 40 क्रेडिट और अप्रैल 2028 तक 60 क्रेडिट हासिल करना जरूरी होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि और जरूरी डॉक्यूमेंट
इस अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए छात्रों को बर्गामो यूनिवर्सिटी के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल en.unibg.it पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 तय की गई है। आवेदन के समय छात्रों के पास एक वैलिड पासपोर्ट, GRE स्कोर रिपोर्ट, ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट तथा पूरी तरह भरा हुआ आवेदन फॉर्म होना चाहिए। समय बहुत सीमित है, इसलिए आज ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें और यूरोप में पढ़ने का अपना सपना पूरा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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