स्कूलों में बुर्का-नकाब की नो एंट्री, विदेशी बच्चों पर भी मेलोनी सरकार का फरमान
इटली की मेलोनी सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पर रोक लगा दी और हर क्लास में कमजोर इतालवी वाले विदेशी बच्चों की सीमा 30 फीसदी तय कर दी।
जिस इटली को दुनिया फैशन, फुटबॉल और पिज्जा के लिए जानती है वहां अब स्कूल का गेट सबसे बड़ी बहस का मैदान बन गया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने एक ऐसा स्कूल फरमान जारी किया है जिसकी गूंज यूरोप से लेकर एशिया तक सुनाई दे रही है। अब इटली के स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनकर कोई नहीं जा सकेगा। साथ ही एक क्लास में कमजोर इतालवी वाले विदेशी बच्चे 30 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे।
क्या है पूरा मामला
सरकार ने 25 सितंबर 2026 को नए स्कूल डिक्री का ऐलान किया। यह फैसला फौरन लागू हो गया है। मगर इसे संसद की मुहर 60 दिन के भीतर चाहिए। वहां मेलोनी के गठबंधन के पास बहुमत है। इसलिए रास्ता काफी आसान माना जा रहा है। हालिया खबरों के मुताबिक संसद ने इसे मंजूरी भी दे दी है।
मेलोनी ने इसे आम समझ के औजार बताया है जो समाज को बांटते नहीं। उनका कहना है कि इससे घेटो क्लास नहीं बनेंगी यानी ऐसी कक्षाएं जहां एक ही तरह के पिछड़े हुए बच्चे अलग-थलग पड़ जाएं। सरकार का दावा है कि इससे सब बच्चों को बराबर मौका मिलेगा और घुलना-मिलना आसान होगा।
30 फीसदी की सीमा कैसे काम करेगी
नियम के मुताबिक किसी भी क्लास में ऐसे विदेशी बच्चे 30 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकते जिनकी इतालवी भाषा कमजोर है। प्राइमरी स्कूल में यह उन बच्चों पर लागू होगा जिनके पास इटली की नागरिकता नहीं है। साथ ही जो इटली में पैदा नहीं हुए या जिन्होंने कम से कम दो साल प्री-स्कूल नहीं किया।
सेकेंडरी स्कूल में यह नियम उन छात्रों पर चलेगा जो नागरिक नहीं हैं और तीन साल से इटली की स्कूल व्यवस्था में नहीं पढ़े। नियम तोड़ने पर 1000 यूरो यानी करीब 1140 डॉलर तक का जुर्माना लगेगा। इटली में पैदा हुए बच्चों को छूट मिलेगी। खबरों के मुताबिक जिन स्कूलों में नए आए विदेशी बच्चे बढ़ेंगे वहां पढ़ाई के अतिरिक्त इंतजाम और भाषा सिखाने का पैसा भी मिलेगा।
एक बात और। इटली में 30 फीसदी की एक सीमा 2010 से पहले ही मौजूद है। नया डिक्री उसे और सख्त शक्ल देता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पहली कक्षा में यह सीमा 2027-28 से लागू होगी।
असर कितना बड़ा
शिक्षा मंत्री जूसेप्पे वाल्दितारा का अनुमान है कि इससे करीब 1000 क्लास प्रभावित होंगी. यानी देश की कुल क्लास का महज 0.3 फीसदी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में इटली के कुल छात्रों में 11.2 फीसदी बिना इतालवी नागरिकता वाले थे। उस साल 7.6 फीसदी क्लास में विदेशी बच्चे 30 फीसदी के आंकड़े से ऊपर थे।
बुर्का बैन पर क्या कहा गया
डिक्री में हिजाब की इजाजत बनी रहेगी। रोक सिर्फ बुर्का और नकाब पर है. यानी चेहरा ढकने वाले पहनावे पर। मेलोनी ने इसे सुरक्षा का मामला बताया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी महिला या बच्ची को चेहरा ढकने पर मजबूर करना उसके बुनियादी हक छीनना है और इससे घुलना-मिलना भी टूटता है।
विरोध की आवाजें
विपक्ष बाल अधिकार संगठन और स्थानीय स्कूल अधिकारी खुलकर सामने आ गए हैं। आलोचकों का कहना है कि सीमा तय होने से बच्चों को घर से दूर के स्कूलों में जाना पड़ सकता है। जिन इलाकों में प्रवासी ज्यादा रहते हैं वहां स्कूल प्रशासन के सामने दिक्कतें खड़ी होंगी।
सेव द चिल्ड्रन ने सरकार से बेहद जिम्मेदारी दिखाने को कहा है। संगठन को डर है कि बच्चे पहले दर्जे और दूसरे दर्जे में बंट जाएंगे। विपक्षी नेता एली श्लाइन ने इसे बच्चों के सिर पर नई चुड़ैल-शिकार मुहिम कहा।
सियासत भी गरम
आलोचकों का आरोप है कि मेलोनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे दक्षिणपंथी सरकार चला रही हैं। उनके मुताबिक अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले वे प्रवासन के मुद्दे को हवा दे रही हैं। सरकार इसे सिर्फ स्कूलों की बेहतरी का कदम बताती है। अब नजर इस पर है कि कानून जमीन पर कितना असर दिखाता है। स्कूल इसे कैसे लागू करेंगे और अदालतों में इसे चुनौती मिलती है या नहीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव