IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड के पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर किया केस, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे फर्जी वीडियो
आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड-2026 परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा करने वाले फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया है।
आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड-2026 परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा करने वाले फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को आईआईटी रुड़की के प्रो. एसपी हर्षा ने तहरीर देकर बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों की ओर से टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जेईई एडवांस्ड-2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने से संबंधित फर्जी और भ्रामक वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।
टेलीग्राम पर बनाया था चैनल
इसके लिए टेलीग्राम पर चैनल भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 17 मई 2026 को आयोजित जेईई एडवांस्ड परीक्षा सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई थी। उनका कहना है कि वायरल वीडियो मनगढ़ंत, जाली और आधारहीन हैं। कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि साइबर सेल इस टेलीग्राम चैनल के स्रोत और इससे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस कर रहा है।
वायरल दावों को किया था खारिज
इससे पहले आईआईटी रुड़की ने जेईई (एडवांस्ड) 2026 में कथित गड़बड़ियों से जुड़े सोशल मीडिया पर वायरल दावों को खारिज किया था। आईआईटी ने कहा है कि प्रसारित किया जा रहा डेटा तथ्यात्मक रूप से गलत है और किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। आईआईटी रुड़की ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि कुछ अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि जेईई (एडवांस्ड) 2026 के अभ्यर्थियों की रैंक, कुल अंक और पेपर-1 और पेपर-2 के अंकों के अंतर से संबंधित कथित आंकड़े इंटरनेट और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं।
पूरी तरह से बताया था गलत
आईआईटी रुड़की ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कथित सूचियों और दावों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। संस्थान ने कहा कि वायरल हो रही सूचियों में शामिल आंकड़ों का आधिकारिक रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है। आईआईटी रुड़की के अनुसार, जेईई एडवांस्ड परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डेटा की विस्तार से जांच की गई है, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई।
संस्थान ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में जारी किया है, जब सोशल मीडिया पर परीक्षा परिणामों को लेकर कई तरह के सवाल और आरोप लगाए जा रहे थे। खासकर रैंक सूची, अभ्यर्थियों के अंक वितरण और पेपर-1 तथा पेपर-2 के अंकों में अंतर को लेकर विभिन्न दावे किए जा रहे थे। आईआईटी रुड़की ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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