ISRO YUVIKA 2026: ISRO का युविका 2026, अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले 9वीं के छात्र ऐसे करें अप्लाई
ISRO YUVIKA 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने स्कूली छात्रों के लिए अपने सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक प्रोग्राम ‘युविका 2026’ का ऐलान कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि छात्र 31 मार्च 2026 तय की गई है।
ISRO YUVIKA 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने स्कूली छात्रों के लिए अपने सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक प्रोग्राम ‘युविका 2026’ का ऐलान कर दिया है। यह प्रोग्राम उन होनहार छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। इसरो का यह 'युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम' खास तौर पर 9वीं कक्षा के उन छात्रों के लिए है, जो अंतरिक्ष विज्ञान की बारीकियों को करीब से समझना चाहते हैं।
क्या है युविका प्रोग्राम?
युविका प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य युवा छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्र न केवल इसरो के वैज्ञानिकों के साथ संवाद कर सकते हैं, बल्कि रॉकेट लॉन्चिंग, सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी समझ सकते हैं। यह कार्यक्रम स्कूली छात्रों को जमीनी स्तर पर विज्ञान से जोड़ने की एक अनूठी कोशिश है।
रजिस्ट्रेशन और महत्वपूर्ण तिथियां:
इसरो ने युविका 2026 प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इन तिथियों को ध्यान में रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है:
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: छात्र 31 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट yuvika.isro.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
अस्थायी चयन सूची: इसरो द्वारा चयनित छात्रों की पहली लिस्ट 13 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी।
कार्यक्रम की अवधि: चयनित छात्रों के लिए यह आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से 22 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
इसरो ने युविका 2026 के लिए कुछ स्पष्ट पात्रता नियम तय किए हैं:
कक्षा: छात्र शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होने चाहिए।
चयन का आधार: उम्मीदवारों का चयन उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ-साथ स्कूली गतिविधियों (जैसे विज्ञान प्रतियोगिताएं, खेल, एनसीसी/एनएसएस) में उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को प्राथमिकता: इसरो ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को चयन प्रक्रिया में विशेष वेटेज दिया जाएगा, ताकि देश के हर कोने तक अंतरिक्ष शिक्षा की पहुंच बढ़ सके।
रजिस्ट्रेशन
युविका 2026 में भाग लेने के इच्छुक छात्र इसरो की आधिकारिक वेबसाइट yuvika.isro.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे पंजीकरण के दौरान अपने स्कूल का सही 'यू-डायस' (UDISE+) कोड और अपने अंक प्रमाण पत्र को तैयार रखें। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए फॉर्म को एक बार दोबारा चेक करना न भूलें।
चयन के बाद की प्रक्रिया
एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, इसरो चुने गए छात्रों की सूची जारी करेगा। चयनित छात्रों को इसरो के विभिन्न केंद्रों पर 2 सप्ताह के आवासीय प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को लैब विजिट, विशेषज्ञों के साथ चर्चा और अंतरिक्ष से जुड़े कई छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों के रहने और खाने का पूरा खर्च इसरो द्वारा उठाया जाएगा।
यदि आप विज्ञान के प्रति उत्सुक हैं और अंतरिक्ष की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। अधिक जानकारी के लिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल इसरो के आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें। समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण जरूर करवाएं, क्योंकि इसरो के इन केंद्रों में सीटों की संख्या सीमित होती है।
