ISRO VSSC Recruitment 2025 : इसरो में काम करने का शानदार मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन जानिए भर्ती की डिटेल

ISRO VSSC Recruitment 2025 : इसरो VSSC ने 39 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास वालों के लिए फायरमैन, कुक और ड्राइवर जैसे पदों के लिए आवेदन 8 अक्टूबर तक होंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 08:32 PM
ISRO VSSC Recruitment 2025 : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। उम्मीदवारों को असिस्टेंट (राजभाषा), लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए, हेवी व्हीकल ड्राइवर-ए, फायरमैन-ए और कुक जैसे पदों पर नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 8 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। खास बात है कि 10वीं पास वालों के लिए इस भर्ती के तहत शानदार मौका है।

इस भर्ती में कुल 39 पदों को भरा जाएगा। इनमें सबसे अधिक रिक्तियां लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए की हैं। रिक्तियों का पूरा विवरण इस प्रकार है:

  • असिस्टेंट (राजभाषा) - 02 पद
  • लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए - 27 पद
  • हेवी व्हीकल ड्राइवर-ए - 05 पद
  • फायरमैन-ए - 03 पद
  • कुक - 02 पद

ISRO VSSC Recruitment 2025 : क्या होनी चाहिए योग्यता?

शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार अलग है। उम्मीदवारों के पास 10वीं की डिग्री या स्नातक योग्यता होनी चाहिए। साथ ही, ड्राइवर के पदों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव भी आवश्यक है। उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। वेतनमान लेवल-02 में रखा गया है, जिसके तहत उम्मीदवारों को 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक सैलरी दी जाएगी।

ISRO VSSC Recruitment 2025 : कितना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है। वहीं, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को भी 500 रुपये फीस देनी होगी, लेकिन परीक्षा में शामिल होने के बाद 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से किया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को इसरो VSSC में काम करने का मौका मिलेगा, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित संगठनों में से एक है।

