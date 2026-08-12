ISRO Vacancy 2026: इसरो में ग्रेजुएट्स के लिए 244 पदों पर नौकरी पाने का मौका, अभी करें अप्लाई
ISRO Vacancy 2026: इसरो ने असिस्टेंट, यूडीसी और स्टेनोग्राफर के 244 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट्स अभ्यर्थी 16 अगस्त 2026 तक isro.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
ISRO Vacancy 2026: देश की प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (ISRO) में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक जॉब अपडेट है। इसरो के सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड (ICRB) ने असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट (JPA), अपर डिवीजन क्लर्क (UDC) और स्टेनोग्राफर के 244 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देश भर के ग्रेजुएट्स अभ्यर्थी इसरो में विभिन्न पदों पर चयनित होकर अपने करियर को नई ऊंचाई दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 16 अगस्त 2026 तक अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं।
विभिन्न पदों की डिटेल्स
इसरो द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 244 पदों को इन श्रेणियों में बांटा गया है:
असिस्टेंट: 113 पद
जूनियर पर्सनल असिस्टेंट (JPA): 81 पद
अपर डिवीजन क्लर्क (UDC): 22 पद
स्टेनोग्राफर : 10 पद
असिस्टेंट (अन्य विभाग): 17 पद
जूनियर पर्सनल असिस्टेंट (अन्य विभाग): 1 पद
पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता
शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक या 10-पॉइंट स्केल पर 6.32 CGPA के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है।
टेक्निकल स्किल: कंप्यूटर की नॉलेज होना आवश्यक है। इसके अलावा, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पदों के लिए अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट (wpm) की स्पीड होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: आवेदकों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु की गणना 16 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। नियमानुसार ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (CBT) और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा।
लिखित परीक्षा: 150 मिनट (ढाई घंटे) की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे।
स्किल टेस्ट: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट (केवल JPA/Steno के लिए) देना होगा।
आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें?
सभी अभ्यर्थियों को शुरुआत में 500 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। हालांकि, लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, यानी आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये ही लागू होगा।
इच्छुक अभ्यर्थी इसरो की आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in पर जाएं, करियर सेक्शन में 'ISRO ICRB Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर आवश्यक दस्तावेज और फोटो-सिग्नेचर अपलोड करें तथा 16 अगस्त 2026 से पहले आवेदन पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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