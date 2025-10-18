ISRO Vacancy 2025: इसरो में टेक्निशियन, कुक समेत इतने पदों पर निकली भर्तियां, जानें आवेदन की अंतिम तारीख

संक्षेप: अगर आप इसरो में नौकरी चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट apps.shar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि उम्मीदवार अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं।

इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो (ISRO) में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि इसमें कई पदों पर भर्तिया निकली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा ने विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणाकी है। इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अगर आप इसरो में नौकरी चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट apps.shar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि उम्मीदवार अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं।

बता दें कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर भारत सरकार की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जो अंतरिक्ष तकनीक के विकास और उससे जुड़ी रिसर्च के काम करती है। आप भी इस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ सकते हैं और इसमें जॉब पा सकते हैं।

किन पदों में निकली है भर्तियां

बता दें कि इसरो में साइंटिस्ट/ इंजीनियर ‘एससी’ पर 23 पदों पर वैकेंसी है। जबकि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 3, लाइब्रेरी असिस्टेंट ‘ए’ पर 1, रेडियोग्राफर ‘ए’ पर 1, टेक्निशियन ‘बी’ पर 70, ड्राफ्ट्समैन ‘बी’ पर 2, कुक पर 3, फायरमैन ‘ए’ पर 6, लाइट व्हीकल ड्राइवर ‘ए’ पर 3 और नर्स-बी पर 1 पदों के लिए भर्तियां निकली हैं।

इसरो की इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए पोस्ट वाइज अलग-अलग योग्यता तय की गई है। बी.ई/बीटेक/बीएससी इंजीनियर/डिप्लोमा/केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा/बीएससी/बीए/ग्रेजुएशन/SSLC/SSC पास के साथ आईटीआई/10वीं पास/नर्सिंग डिप्लोमा या समकक्ष अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। आप योग्यता से जुड़ी ये डिटेल्स भर्ती के नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं।

योग्यता

आयु सीमा की बात करें, तो 14 नवंबर 2025 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष पदानुसार होनी चाहिए। हालांकि ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। वहीं, सैलरी की बात करें, 19900 रुपये से लेकर 177500 रुपये तक प्रति माह तक पोस्टवाइज सैलरी मिलेगी। यह बेसिक सैलरी होगी, जिसके अलावा अन्य भत्ते भी मिलेंगे। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल आदि चरणों के आधार पर चयन होगा।