10वीं-ITI पास के लिए ISRO में नौकरी का मौका, ड्राइवर-टेक्नीशियन पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी, 20 नवंबर तक करें आवेदन

हाल ही में इसरो में ड्राइवर और टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसकी अब आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। आवेदन इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर करना होगा। चलिए इस भर्ती से जुड़े डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप 10वीं या आईटीआई पास हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। हाल ही में इसरो में ड्राइवर और टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसकी अब आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। ऐसे में इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को एक और मौका मिल गया है। इसरो के एक प्रमुख केंद्र यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC), बेंगलूरु ने टेक्नीशियन -बी/भारी वाहन चालक -ए/हल्के वाहन चालक -ए/स्टाफ कार चालक-ए की कुल 61 पदों पर भर्ती निकाली है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 13 नवंबर निर्धारित की गई थी, जो अब बढ़ाकर 20 नवंबर तक कर दी गई है। इसकी जानकारी केंद्र ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आवेदन इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.isro.gov.in/ पर जाकर करना होगा। चलिए इस भर्ती से जुड़े डिटेल्स जानते हैं।

क्यों बढ़ाई गई आखिरी तारीख केंद्र ने कहा कि पेमेंट गेटवे में तकनीकी समस्या आने के कारण आवेदन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 20 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक कर दी गई है। हालांकि, उम्मीदवारों की आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सहित अन्य सभी पात्रता शर्तों की गणना पहले की तय तारीख यानी 13 नवंबर 2026 के आधार पर ही की जाएगी। यानी इस तारीख के बाद पात्रता में कोई बदलाव मान्य नहीं होगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती ISRO-URSC की ओर से कुल 61 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों का विवरण इस प्रकार है:

- टेक्नीशियन-बी (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और संबंधित ट्रेड): 24 पद

- टेक्नीशियन-बी (फिटर): 8 पद

- टेक्नीशियन-बी (इलेक्ट्रीशियन): 4 पद

- टेक्नीशियन-बी (रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग): 5 पद

- टेक्नीशियन-बी (टर्नर): 1 पद

- टेक्नीशियन-बी (मशीनिस्ट): 2 पद

- टेक्नीशियन-बी (मोटर व्हीकल मैकेनिक): 1 पद

- टेक्नीशियन-बी (इलेक्ट्रोप्लेटर): 1 पद

- लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए: 3 पद

- स्टाफ कार ड्राइवर-ए: 2 पद

- हैवी व्हीकल ड्राइवर-ए: 10 पद

कुल पद: 61

2. यहां आपको करियर सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको URSC टेक्नीशियन -बी/भारी वाहन चालक -ए/हल्के वाहन चालक -ए/स्टाफ कार चालक-ए के लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. फिर यहां नीचे एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दी गई है, वहां क्लिक करना होगा।

5. यहां आपको टू रजिस्टर पर क्लिकर करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

आवेदन करने के लिए यहां करें क्लिक-

भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पढ़ें- https://www.isro.gov.in/media_isro/pdf/recruitmentNotice/2026/Oct/URSClAdvt2410_24102026.pdf

योग्यता आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से टेक्नीशियन-बी के लिए 10वीं पास और संबंधित आईटीआई/एनटीसी/एनएसी; ड्राइवर के पदों के लिए 10वीं पास के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव होना चाहिए।

उम्र कितनी चाहिए आवेदनों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट यानी 13 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, रिजर्व्ड कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

कैसे होगा सिलेक्शन, कितनी मिलेगी सैलरी? ISRO-URSC भर्ती में उम्मीदवारों का चयन आवेदन पत्रों की जांच, लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), स्किल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार सैलरी मिलेगी। टेक्नीशियन-बी के पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को 21700 रुपये प्रतिमाह, जबकि ड्राइवर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 19900 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा नियमानुसार अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।

कितनी लगेगी आवेदन फीस? इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ऑनलाइन माध्यम से 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। हालांकि, परीक्षा में शामिल होने के बाद नियमानुसार शुल्क वापस किया जाएगा।

- सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य गैर-छूट प्राप्त उम्मीदवार: 100 रुपये काटकर 400 रुपये वापस किए जाएंगे।

- महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिक उम्मीदवार: पूरी 500 रुपये की फीस वापस कर दी जाएगी।