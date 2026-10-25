10वीं पास के लिए ISRO में सरकारी नौकरी पाने का मौका, इतने पदों पर निकली भर्ती, 13 नवंबर तक करें आवेदन

अगर आप 10वीं या आईटीआई पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सुनहरा मौका लेकर आया है। इसरो के एक प्रमुख केंद्र यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC), बेंगलूरु ने कुल 61 पदों पर भर्ती निकाली है।

इसरो में 10वीं पास के लिए निकली भर्ती

अगर आप 10वीं या आईटीआई पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सुनहरा मौका लेकर आया है। इसरो के एक प्रमुख केंद्र यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC), बेंगलूरु ने टेक्नीशियन -बी/भारी वाहन चालक -ए/हल्के वाहन चालक -ए/स्टाफ कार चालक-ए की कुल 61 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस भर्ती के लिए योग्यता, आवेदन शुल्क, सैलरी और आवेदन की डेट और प्रक्रिया क्या है?

आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीख बता दें कि इस भर्ती अभियान की शुरुआत 24 अक्टूब 2026 से हुई। वहीं, आवेदन की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 है। ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे इसरो या यूआरएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं।

कितने पदों पर होगी भर्ती ISRO-URSC की ओर से कुल 61 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों का विवरण इस प्रकार है:

- टेक्नीशियन-बी (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और संबंधित ट्रेड): 24 पद

- टेक्नीशियन-बी (फिटर): 8 पद

- टेक्नीशियन-बी (इलेक्ट्रीशियन): 4 पद

- टेक्नीशियन-बी (रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग): 5 पद

- टेक्नीशियन-बी (टर्नर): 1 पद

- टेक्नीशियन-बी (मशीनिस्ट): 2 पद

- टेक्नीशियन-बी (मोटर व्हीकल मैकेनिक): 1 पद

- टेक्नीशियन-बी (इलेक्ट्रोप्लेटर): 1 पद

- लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए: 3 पद

- स्टाफ कार ड्राइवर-ए: 2 पद

- हैवी व्हीकल ड्राइवर-ए: 10 पद

कुल पद: 61

2. यहां आपको करियर सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको URSC टेक्नीशियन -बी/भारी वाहन चालक -ए/हल्के वाहन चालक -ए/स्टाफ कार चालक-ए के लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. फिर यहां नीचे एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दी गई है, वहां क्लिक करना होगा।

5. यहां आपको टू रजिस्टर पर क्लिकर करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

योग्यता आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से टेक्नीशियन-बी के लिए 10वीं पास और संबंधित आईटीआई/एनटीसी/एनएसी; ड्राइवर के पदों के लिए 10वीं पास के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव होना चाहिए।

उम्र कितनी चाहिए आवेदनों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट यानी 13 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, रिजर्व्ड कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

कैसे होगा सिलेक्शन, कितनी मिलेगी सैलरी? ISRO-URSC भर्ती में उम्मीदवारों का चयन आवेदन पत्रों की जांच, लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), स्किल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार सैलरी मिलेगी। टेक्नीशियन-बी के पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को 21700 रुपये प्रतिमाह, जबकि ड्राइवर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 19900 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा नियमानुसार अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।

कितनी लगेगी आवेदन फीस? इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ऑनलाइन माध्यम से 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। हालांकि, परीक्षा में शामिल होने के बाद नियमानुसार शुल्क वापस किया जाएगा।

- सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य गैर-छूट प्राप्त उम्मीदवार: 100 रुपये काटकर 400 रुपये वापस किए जाएंगे।

- महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिक उम्मीदवार: पूरी 500 रुपये की फीस वापस कर दी जाएगी।