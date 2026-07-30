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ISRO Apprentice 2026: इसरो में काम करने का सुनहरा मौका, 410 पदों पर निकली अप्रेंटिस भर्ती, तुरंत करें अप्लाई

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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ISRO Apprentice 2026: इसरो ने 410 ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य अभ्यर्थी 29 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ISRO Apprentice Recruitment 2026
इसरो अप्रेंटिसशिप पद भर्ती

ISRO URSC Apprentice Online Form 2026: यदि आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) जैसी प्रतिष्ठित संस्था में काम करने का सपना देखते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। इसरो के बेंगलुरु स्थित यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) ने वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग के 410 पदों पर भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।

इस भर्ती के तहत चुने गए अभ्यर्थियों को 1 साल की अवधि के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 28 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक अपना फॉर्म ऑनलाइन web.umang.gov.in पर जमा कर सकते हैं।

पदों की डिटेल्स और जरूरी शैक्षणिक योग्यता

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (220 पद): इस पद के लिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, केमिकल, एरोस्पेस और एयरोनॉटिकल जैसी संबंधित ब्रांच में मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई. या बी.टेक. (B.E./B.Tech.) की डिग्री होना अनिवार्य है।

टेक्नीशियन अप्रेंटिस (120 पद): इसके लिए संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल आदि) में 3 वर्षीय राज्य स्तरीय डिप्लोमा होना चाहिए।

कमर्शियल प्रैक्टिस अप्रेंटिस (70 पद): इस पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कमर्शियल प्रैक्टिस में डिप्लोमा होना आवश्यक है।

केवल वही छात्र इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने वर्ष 2022, 2023, 2024, 2025 या 2026 में अपनी डिग्री या डिप्लोमा परीक्षा पास की है। 2022 से पहले पास आउट हुए छात्र इसके पात्र नहीं होंगे।

ISRO URSC Apprentice 2026 Notification Link

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कितना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड (मंथली सैलरी)?

ट्रेनिंग अवधि के दौरान चुने गए प्रशिक्षुओं को हर महीने एक निश्चित स्टाइपेंड दिया जाएगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। टेक्नीशियन (डिप्लोमा) और कमर्शियल प्रैक्टिस अप्रेंटिस को 10,900 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

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चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

चयन का आधार: इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। उम्मीदवारों का चयन उनकी डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट से होगा। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन शुल्क: इस भर्ती के लिए सभी वर्गों (General, OBC, SC, ST, PwBD) के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निशुल्क है।

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आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS 2.0) पोर्टल nats.education.gov.in पर जाकर छात्र के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा।

2. रजिस्ट्रेशन के बाद जनरेट हुए नंबर का उपयोग करके UMANG पोर्टल web.umang.gov.in या इसरो/URSC की आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in / ursc.gov.in पर जाकर भर्ती नोटिफिकेशन URSC:03:2026 पर क्लिक करें।

3. मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां भरें, फोटो तथा सिग्नेचर अपलोड करें और 28 अगस्त से पहले अपना आवेदन सबमिट कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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