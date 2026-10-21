JOBS: इसरो में 97 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा वालों के लिए मौका
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR) ने 97 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 9 नवंबर 2026 तक shar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
भारत की टॉप अंतरिक्ष एजेंसी ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करने और देश के स्पेस मिशन का हिस्सा बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन खबर सामने आई है। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR (SDSC SHAR) ने कुल 97 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए तकनीकी और गैर-तकनीकी श्रेणी के कई महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी 9 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक) आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
कुल पद और पदों की डिटेल्स
भर्ती अभियान के तहत कुल 10 अलग-अलग श्रेणियों में 97 रिक्तियों को भरा जाएगा।
टेक्नीशियन 'बी' : 43 पद
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS): 16 पद
टेक्निकल असिस्टेंट : 14 पद
हैवी व्हीकल ड्राइवर 'ए': 7 पद
लाइट व्हीकल ड्राइवर 'ए': 5 पद
साइंटिफिक असिस्टेंट: 3 पद
लाइब्रेरी असिस्टेंट 'ए': 3 पद
नर्स 'बी': 3 पद
फायरमैन 'ए': 2 पद
ड्राफ्ट्समैन 'बी': 1 पद
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता
इस भर्ती में विभिन्न योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए पद उपलब्ध हैं।
टेक्निकल असिस्टेंट: संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम (जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा।
साइंटिफिक असिस्टेंट: फिजिक्स मुख्य विषय और केमिस्ट्री व मैथ्स के साथ B.Sc की डिग्री।
टेक्नीशियन 'बी' व ड्राफ्ट्समैन: 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में ITI (NTC/NAC) सर्टिफिकेट।
नर्स 'बी': राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का नर्सिंग डिप्लोमा व रजिस्ट्रेशन।
ड्राइवर व एमटीएस: 10वीं पास (SSLC/Matric) और ड्राइवरों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस व निर्धारित अनुभव।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अभ्यर्थी सबसे पहले इसरो की आधिकारिक वेबसाइट shar.gov.in या apps.shar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए 'Recruitment' सेक्शन में नोटिफिकेशन संख्या SDSC SHAR/RMT/03/2026 का चयन करें। अपनी योग्यता के अनुसार पद चुनें, व्यक्तिगत और शैक्षणिक डिटेल्स दर्ज करें, निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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