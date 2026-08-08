ISRO Recruitment 2026: साइंटिस्ट इंजीनियर के 93 पदों पर भर्ती, GATE वालों के लिए खुशखबरी; 17 अगस्त तक करें आवेदन
इसरो में साइंटिस्ट और इंजीनियर बनने का शानदार मौका है। ISRO ने 93 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। GATE 2025 या 2026 स्कोर वाले उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ISRO Recruitment 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो (ISRO) में साइंटिस्ट और इंजीनियर (ग्रुप 'SC') के 93 पदों पर एक शानदार भर्ती अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, तो फौरन अपनी तैयारियां तेज कर दें। यह शानदार भर्ती अभियान इसरो के सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड (ICRB) की तरफ से चलाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप घर बैठे आराम से इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2026 तय की गई है। मेरी मानिए तो आखिरी दिन के सर्वर क्रैश या किसी और तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए अभी से अपना फॉर्म भर दें। जब आप इसरो का हिस्सा बनते हैं, तो आपको देश के बेहतरीन शहरों और सेंटर्स में काम करने का मौका मिलता है। इस बार जो भर्तियां निकली हैं, उनके तहत चुने गए उम्मीदवारों को बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरि, हासन और वलियामाला जैसे हाई-टेक और शानदार इसरो सेंटर्स में पोस्टिंग दी जाएगी। सोचिए, इन जगहों पर काम करना अपने आप में कितने फख्र की बात है।
पदों का विवरण
यहां कुल 93 पद हैं, जिन्हें अलग-अलग इंजीनियरिंग ब्रांच के हिसाब से बांटा गया है -
- इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35 पद
- मैकेनिकल के लिए 26 पद
- कंप्यूटर साइंस के लिए 13 पद
- सिविल के लिए 10 पद
- इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पद
- रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए 2 पद
- आर्किटेक्चर के लिए 2 पद
- सिविल (पीआरएल - ऑटोनॉमस बॉडी) के लिए 1 पद
कौन कर सकता है अप्लाई?
अब सवाल उठता है कि कौन इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकता है? इसके लिए आपके पास मांगी गई संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। इस भर्ती की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपके पास GATE 2025 या फिर GATE 2026 का वैलिड स्कोरकार्ड होना बेहद जरूरी है। इसरो ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का काम GATE के 'स्कोर' के आधार पर ही किया जाएगा, न कि आपके GATE मार्क्स या रैंक के आधार पर।
क्या है सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस
सिलेक्शन कैसे होगा, इसका तरीका भी बड़ा सीधा और पारदर्शी है। इसकी लिए कुछ चरणों से गुजरना होगा जिन्हें नीचे बताया गया है -
शॉर्टलिस्टिंग: एक पद के लिए 7 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा (1:7 का अनुपात)।
इंटरव्यू: यह मत सोचिए कि इंटरव्यू सिर्फ एक औपचारिकता होगी। वहां बैठे एक्सपर्ट्स आपके दिमाग को पूरी तरह से खंगालेंगे। आपकी तकनीकी समझ, विषय की गहरी जानकारी, बातचीत का तरीका (कम्युनिकेशन स्किल्स) और आपके अकादमिक रिकॉर्ड को परखा जाएगा। वे देखेंगे कि आप मुश्किल हालातों में कैसे फैसले लेते हैं।
फाइनल मेरिट: इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे पदों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में 50 फीसदी वेटेज आपके GATE स्कोर को और बाकी 50 फीसदी आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा।
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया: अनरिजर्व्ड (सामान्य) कैटेगरी के उम्मीदवारों को कुल मिलाकर कम से कम 60% एग्रीगेट लाना जरूरी होगा। हालांकि, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नियमों में थोड़ी छूट दी गई है, जिससे उन्हें भी बराबरी का मौका मिल सके।
ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म में अपने GATE स्कोर की एकदम सही जानकारी दें। अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी जानकारी झूठी निकली, तो आपका आवेदन उसी वक्त रद्द कर दिया जाएगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
कैसे करें अप्लाई?
आवेदन केवल इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए ही किया जा सकता है। अगर आप नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो आप भी बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त अपना चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही दें ताकि आगे का कोई भी अपडेट मिस न हो। फॉर्म पूरा होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रखना बहुत जरूरी है।
कई बार स्टूडेंट्स आखिरी वक्त में जल्दबाजी करते हैं और छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए सबमिट करने से पहले फॉर्म को दो-तीन बार अच्छे से जरूर पढ़ लें। एक और खुशखबरी यह है कि जो भी उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, उन्हें इसरो के नियमों के मुताबिक सबसे छोटे रास्ते से आने-जाने का सेकेंड क्लास स्लीपर ट्रेन का किराया भी रिफंड (वापस) किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव