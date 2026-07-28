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ISRO Recruitment 2026: इसरो में साइंटिस्ट बनने का मौका, बिना लिखित परीक्षा GATE स्कोर से होगा चयन

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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ISRO Recruitment 2026: इसरो ने 92 साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों पर बिना लिखित परीक्षा भर्ती निकाली है। GATE 2025/2026 स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी 17 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

ISRO Recruitment 2026
इसरो साइंटिस्ट और इंजीनिय पद भर्ती

ISRO Recruitment Online Form 2026: देश की प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (ISRO) में काम करने और स्पेस साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले बीई/बीटेक इंजीनियरों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। इसरो ने साइंटिस्ट/इंजीनियर 'SC' के कुल 92 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।

इस भर्ती अभियान की सबसे खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की अलग से लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। उम्मीदवारों का चयन GATE 2025 या GATE 2026 के वैलिड स्कोरकार्ड और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है।

पदों की डिटेल्स

इलेक्ट्रॉनिक्स : 34 पद

मैकेनिकल : 26 पद

कंप्यूटर साइंस : 13 पद

सिविल : 10 पद

इलेक्ट्रिकल : 4 पद

रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग : 2 पद

आर्किटेक्चर : 2 पद

सिविल : 1 पद

चयनित वैज्ञानिकों की तैनाती बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, महेंद्रगिरि सहित देश भर में स्थित इसरो के प्रमुख केंद्रों में की जाएगी।

ISRO Recruitment 2026 Notification Link

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

योग्यता: अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 65% अंक या 6.84/10 CGPA के साथ BE/B.Tech या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित पेपर कोड में वैलिड GATE 2025 या GATE 2026 स्कोर होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: 17 अगस्त 2026 तक अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 28 वर्ष (सामान्य/EWS श्रेणी के लिए जन्म 18 अगस्त 1998 या उसके बाद) होनी चाहिए। अन्य आरक्षित श्रेणियों (OBC को 3 वर्ष, SC/ST को 5 वर्ष की छूट) को नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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सैलरी और मेरिट प्रमोशन स्कीम

पे-मैट्रिक्स लेवल-10 के तहत चयनित उम्मीदवारों को 56,100 रुपये प्रति माह का शुरुआती बेसिक पे मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधा और पेंशन का लाभ भी मिलेगा।

इसके अलावा, इसरो में ‘मेरिट प्रमोशन स्कीम’ लागू है, जिसके तहत कर्मचारियों का प्रमोशन केवल पदों की खाली सीटों पर निर्भर न होकर उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन और समीक्षा पर आधारित होता है।

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चयन प्रक्रिया और आवेदन कैसे करें?

शॉर्टलिस्टिंग: प्राप्त आवेदनों में से GATE स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को 1:7 के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

इंटरव्यू: इसके बाद 100 अंकों का पर्सनल इंटरव्यू होगा।

आवेदन शुल्क: सामान्य, OBC और EWS श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है, जबकि सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों, SC, ST, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।

इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि से पहले इसरो की आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 निर्धारित है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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