ISRO में नौकरी पाने का मौका, नर्स, टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती, 9 नवंबर तक करें आवेदन
इस भर्ती में टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स, टेक्नीशियन, फायरमैन, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित कई पद शामिल है।
अगर आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। क्योंकि इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR) श्रीहरिकोटा ने कुल 97 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन 19 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, उम्मीदवार 9 नवंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती में टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स, टेक्नीशियन, फायरमैन, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित कई पद शामिल है।
ऐसे करें आवेदन
1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले ISRO SDSC SHAR की आधिकारिक वेबसाइट apps.shar.gov.in पर जाएं
1. यहां SDSC SHAR/RMT/03/2026 को ध्यान से पढ़ें।
2. अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेजन अपलोड करें।
3. इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
4. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख लें।
आवेदन करने के लिए करें यहां क्लिक-
भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पढे़ं-
https://apps.shar.gov.in/Recruitment/css/images/Advt03_2026.pdf
किस पद पर कितनी वैकेंसी?
टेक्निकल असिस्टेंट: 14 पद
साइंटिफिक असिस्टेंट: 3 पद
लाइब्रेरी असिस्टेंट 'A': 3 पद
नर्स 'B': 3 पद
टेक्नीशियन: 43 पद
Draughtsman 'B': 1 पद
फायरमैन: 2 पद
हल्का वाहन चालक: 5 पद
भारी वाहन चालक: 7 पद
मल्टी टास्किंग स्टाफ: 16 पद
कौन कर सकता है आवेदन?
अलग-अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग मांगी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड में 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ बीएससी या फोटोग्राफी/सिनेमेटोग्राफी में डिग्री होनी चाहिए।
लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन और लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री, नर्स के लिए नर्सिंग में तीन साल का डिप्लोमा, Draughtsman के लिए 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई, एमटीएस के लिे 10वीं पास और ड्राइवर के लिए 10वीं पास और लाइसेंस मांगा गया है।
कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?
इसरो की इस वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी। इसके अलावा स्किल टेस्ट/फिजिकल टेस्ट भी होंगे। ड्राइवर की पोस्ट के लिए ड्राइविंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट या फायरमैन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी। आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नौकरी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।