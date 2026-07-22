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ISRO में 462 अप्रेंटिस पदों पर बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती, 25 जुलाई को वॉक-इन इंटरव्यू; जानें पूरी डिटेल

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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ISRO के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) ने 462 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन चयन प्रक्रिया का आयोजन किया है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

ISRO में 462 अप्रेंटिस पदों पर बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती, 25 जुलाई को वॉक-इन इंटरव्यू; जानें पूरी डिटेल

ISRO Recruitment 2026: अगर आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में अप्रेंटिसशिप करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ISRO के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) ने 462 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन चयन प्रक्रिया का आयोजन किया है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 25 जुलाई 2026 को तय समय और स्थान पर सीधे पहुंचकर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

किन पदों पर कितनी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 462 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 273 ग्रेजुएट अप्रेंटिस और 189 टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। ये भर्तियां विभिन्न इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों (डिसिप्लिन) में की जाएंगी।

ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स

वॉक-इन चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज के साथ उनकी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी भी लेकर आनी होगी।

जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं-

डिग्री या डिप्लोमा प्रमाणपत्र

सभी सेमेस्टरों की समेकित अंकतालिका (Consolidated Marksheet)

जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र

एक पासपोर्ट साइज फोटो

यदि लागू हो, तो अनुभव प्रमाणपत्र (Experience Certificate)

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अपने श्रेणी से संबंधित वैध प्रमाणपत्र भी साथ लाने होंगे।

SC/ST उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

OBC उम्मीदवारों के पास भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में जारी वैध नॉन-क्रीमी लेयर (Non-Creamy Layer) प्रमाणपत्र होना चाहिए।

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र (Income and Asset Certificate) लाना होगा।

वहीं, PwBD (दिव्यांग) उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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कैसे होगा चयन?

ISRO के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा योग्यता परीक्षा (डिग्री या डिप्लोमा) में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। वहीं, आरक्षण का लाभ भारत सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

VSSC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वॉक-इन चयन प्रक्रिया में शामिल होने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे भर्ती की सभी पात्रता शर्तों (Eligibility Criteria) को पूरा करते हैं। साथ ही इंटरव्यू के दिन किसी भी परेशानी से बचने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और उनकी मूल प्रतियां तथा स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लेकर जाएं।

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कहां और कितने बजे होगी भर्ती

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, यह वॉक-इन इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक VSSC पवेलियन, कार्तिका तिरुनाल गवर्नमेंट वोकेशनल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, मनाकौड, तिरुवनंतपुरम (केरल) में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रहे कि आवेदन केवल वॉक-इन इंटरव्यू वाले दिन ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय से पहुंचकर चयन प्रक्रिया में शामिल हों।

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कितना मिलेगा स्टाइपेंड

ग्रेजुएट अप्रेंटिस : ₹12,300 प्रति माह

टेक्नीशियन अप्रेंटिस(डिप्लोमा): ₹10,900 प्रति माह

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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