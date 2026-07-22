ISRO Internship 2026: इसरो में इंटर्नशिप का शानदार मौका! जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ISRO Internship 2026: इसरो (ISRO) ने छात्रों के लिए इंटर्नशिप 2026 का मौका दिया है। 60% अंकों वाले योग्य छात्र vssc.gov.in पर 14 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ISRO Internship 2026: अगर आप भी आसमान से परे सितारों और ग्रहों की दुनिया को करीब से समझना चाहते हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों के साथ काम करने का सपना देखते हैं, तो आपके लिए यह बेहद खास और शानदार खबर है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) ने विद्यार्थियों के लिए ISRO Internship 2026 का शानदार अवसर प्रदान किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुभव प्रदान करना है।
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता और योग्यता
इसरो इंटर्नशिप के लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई (BE), बीटेक (B.Tech), एमई (ME), एमटेक (M.Tech), बीएससी या एमएससी (फिजिक्स/केमिस्ट्री), अथवा पीएचडी का नियमित ऑन-कैंपस छात्र होना अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो छात्र के पिछली परीक्षाओं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या 10-पॉइंट स्केल पर 6.32 CGPA होना जरूरी है। इसके साथ ही, बीई/बीटेक छात्रों का छठा सेमेस्टर और एमई/एमटेक या एमएससी छात्रों का पहला सेमेस्टर पूरा होना चाहिए। जो अभ्यर्थी 14 फरवरी, 2025 के बाद अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं, वे भी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। ध्यान रहे कि कोई भी छात्र अपनी किसी एक डिग्री के दौरान केवल एक ही बार इस इंटर्नशिप का लाभ ले सकता है।
अवधि, स्टाइपेंड और चयन प्रक्रिया
इस इंटर्नशिप की अवधि न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 45 दिन तय की गई है। यह पूरी तरह से एक शैक्षणिक व प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसलिए इसके लिए विद्यार्थियों को कोई स्टाइपेंड, मानदेय या वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। छात्रों को इसरो की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। अभ्यर्थियों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और प्रयोगशाला की सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को इसकी जानकारी ई-मेल के जरिए भेजी जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन की शुरुआत: 14 अगस्त, 2026 (सुबह 10:00 बजे से)
आवेदन की अंतिम तिथि: 14 सितंबर, 2026 (रात 11:59 बजे तक)
इंटर्नशिप अवधि: 1 नवंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 के बीच
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक छात्र आधिकारिक पोर्टल vssc.gov.in/STUDENTS/ पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय छात्रों को अपनी मार्कशीट, तकनीकी कौशल, प्रोजेक्ट वर्क और कॉलेज का अनुमति पत्र 5 MB तक की एक PDF फाइल में अपलोड करना होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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