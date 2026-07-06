लाखों को पीछे छोड़ हासिल की दूसरी रैंक, NDA टॉपर ईशान पचौरी ने कैसे किया ये कमाल
NDA की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करने वाले ईशान पचौरी की कामयाबी उनकी लगातार मेहतन की बदौलत हासिल हो पाई है।
भारतीय सेना में अफसर बनने का ख्वाब हर साल लाखों नौजवान देखते हैं। लेकिन इस कड़े इम्तिहान को पास कर टॉप रैंक हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित एनडीए 2 2025 की परीक्षा में कुछ ऐसा ही कमाल ईशान पचौरी ने कर दिखाया है। ईशान ने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर अपनी मेहनत और लगन का लोहा मनवाया है। उनकी यह कामयाबी केवल एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे 45,000 से ज्यादा स्टडी मिनट का कड़ा अनुशासन और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी छिपा है। ईशान पचौरी ने कैसे किया ये कमाल... आइए जानते हैं।
मजबूत कॉन्सेप्ट और सही दिशा के साथ मिलाया तालमेल
ईशान पचौरी की इस शानदार सफलता ने यह साफ कर दिया है कि अगर सही गाइडेंस और पक्का इरादा हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। ईशान की तैयारी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रही। उन्होंने कभी भी रट्टा मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर टॉपिक की गहराई को समझा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के रिसोर्सेज का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया।
पढ़ाई का रहा कड़ा डेली रूटीन
अक्सर डिफेंस एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि टॉपर बनने के लिए रोजाना कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? फिजिक्स वाला की रिपोर्ट की मानें तो ईशान के मामले में जो सबसे अलग बात सामने आई, वह है उनके 45,000 से भी ज्यादा वॉच मिनट। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। रोज-रोज बिना थके, बिना रुके लगातार क्लासेस अटेंड करना और सेल्फ स्टडी करना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका रोजाना का रूटीन बेहद अनुशासित था। ईशान हर दिन लगभग 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपने समय को इस तरह बांटा था कि मैथ्स और गेट (जनरल एबिलिटी टेस्ट) दोनों को बराबर अहमियत मिल सके। सिर्फ अंधाधुंध पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि हफ्ते के आखिर में मॉक टेस्ट देना और फिर अपनी गलतियों का बारीकी से एनालिसिस करना उनके इस रूटीन का सबसे अहम हिस्सा था।
किताबों का सही चयन और तैयारी की खास रणनीति
एनडीए की परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इसलिए सही किताबों का चुनाव करना सबसे जरूरी कदम है। ईशान ने अपनी तैयारी को भटकाव से दूर रखा और बुनियादी चीजों पर भरोसा जताया।
- NCERT पर पूरा फोकस: उन्होंने कक्षा 10वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी किताबों को अपना आधार बनाया, जिससे उनके बेसिक्स पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो गए।
- पुराने पेपर्स का सहारा: पिछले सालों के सवाल हल करने से उन्हें परीक्षा के असली पैटर्न और बदलते ट्रेंड्स का सही अंदाजा हुआ।
- मॉक टेस्ट की बौछार: सिलेबस पूरा होने के बाद उन्होंने जमकर मॉक टेस्ट दिए, जिससे उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल और स्पीड में काफी सुधार आया।
नए एस्पिरेंट्स के लिए ईशान के सफर से बड़े सबक
अगर आप भी आने वाले समय में एनडीए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ईशान के इस सफर से कई बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहला ये कि सिर्फ एक-दो दिन मोटिवेटेड रहकर 12 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप रोज नियम से 6-8 घंटे पढ़ाई करें। अनुशासन ही आपको भीड़ से अलग करता है। दूसरा परीक्षा के हॉल वाले माहौल को समझने और अपने डर को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी है। और तीसरा जब तक बुनियादी समझ यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक यूपीएससी के घुमावदार सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा। स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस लें और अपनी कमियों पर लगातार काम करते रहें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव