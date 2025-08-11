ISDC Allahabad: ईश्वर शरण कॉलेज में ग्रैजुएट कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू

ISDC UG Admission 2025: ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों (बीए, बीएससी, बीकॉम एवं बीएएलएलबी) में आज 11 अगस्त 2025 (सोमवार) से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।

ISDC UG Admission 2025: ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों (बीए, बीएससी, बीकॉम एवं बीएएलएलबी) में आज 11 अगस्त 2025 (सोमवार) से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवेश के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी कॉलेज की अधिकारिक वेबसाइट www.isdc.ac.in पर जाकर संबंधित संकाय की निर्धारित प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करें। सभी प्रवेश केवल ऑनलाइन मोड में होंगे।

कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी कटऑफ के अनुसार बीए में 390 अंक या अधिक प्राप्त अनारक्षित वर्ग एवं एसटी वर्ग के सभी। बीएएलएलबी में अनारक्षित वर्ग में 490 अंक या अधिक तथा एसटी वर्ग में 300 अंक या अधिक अंक वाले। बीकॉम में 421 अंक या अधिक (अनारक्षित वर्ग) तथा एसटी वर्ग के सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। बीएससी (मैथ्स) में 390 अंक या अधिक तथा बीएससी (बायो) में 470 अंक या अधिक (अनारक्षित वर्ग) एवं एसटी वर्ग के सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा।