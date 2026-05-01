ISC Topper : झारखंड की बेटी शांभवी के 500 में से 500 अंक, बनीं AIR 1, बंगाल की अनुष्का के भी 100 फीसदी मार्क्स
झारखंड की जमशेदपुर के सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड-17 निवासी शांभवी तिवारी ने सीआईएससीई 12वीं (बायो साइंस) में देशभर में टॉप कर इतिहास रच दिया है। 12वीं साइंस में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट जमशेदपुर की शांभवी तिवारी ने 100% अंक लाकर नेशनल टॉपर का गौरव हासिल किया है।
झारखंड की जमशेदपुर के सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड-17 निवासी शांभवी तिवारी ने सीआईएससीई 12वीं (बायो साइंस) में देशभर में टॉप कर इतिहास रच दिया है। 12वीं साइंस में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट जमशेदपुर की शांभवी तिवारी ने 100% अंक लाकर नेशनल टॉपर का गौरव हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से खुशी का माहौल है। शांभवी वर्तमान में नीट की तैयारी कर रही हैं। उनका लक्ष्य एक सफल डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है।
सेक्रेड हार्ट कान्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के दम पर यह मुकाम हासिल किया। उनके पिता राजेश रमण आकाशवाणी में कार्यरत हैं, जबकि माता निभा सिन्हा सेंट मेरीज इंग्लिश हाईस्कूल में भौतिकी की शिक्षिका हैं। परिवार में शिक्षा का माहौल उनकी सफलता का अहम आधार माना जा रहा है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल उनके स्कूल और परिवार में उत्साह है, बल्कि पूरे जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र में गर्व की भावना है। शांभवी की सफलता उन छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं।
अनुष्का घोष के भी 100 फीसदी अंक
पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की अनुष्का घोष ने भी पूरे 100 फीसदी अंक हासिल किए हैं। 10वीं क्लास में वह पूरे 100 फीसदी अंक पाने से 2 अंक चूक गई थीं। अपने फेवरेट विषय इंग्लिश में उनके 98 अंक थे। तभी उन्होंने ठान लिया था कि वो इंग्लिश में पूरे 100 लाकर रहेंगी। अनुष्का ने बताया कि ICSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में दो नंबर कम आना ही इस साल उनके शानदार प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा बना। उन्होंने कहा, "मुझे बहुत खुशी और बहुत शुक्रगुज़ारी महसूस हो रही है। 10वीं क्लास में मुझे 500 में से 498 नंबर मिले थे और जो दो नंबर कम हुए थे, वे इंग्लिश में थे, जो मेरा पसंदीदा विषय है। मैं इस बात से थोड़ी दुखी थी। इसलिए उसी पल मैंने तय कर लिया था कि 12वीं क्लास में मुझे पूरे नंबर लाने हैं।" उनका पक्का इरादा रंग लाया, क्योंकि उन्हें न सिर्फ़ कुल मिलाकर पूरे नंबर मिले, बल्कि इंग्लिश में भी 100 में से 100 नंबर मिले।
अनुष्का ने अपनी पढ़ाई के सफर में अहम भूमिका निभाने के लिए अपनी मां और अपने स्कूल पानीहाटी के सेंट डेविड्स इंस्टीट्यूशन को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा, 'बचपन में मेरी मां ही मुझे पढ़ाती थीं। किंडरगार्टन से ही मेरा स्कूल मेरे लिए दूसरे घर जैसा रहा है। मेरे टीचर अब मेरे परिवार जैसे बन गए हैं।'
स्कूल से मिले सहयोग की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि टीचर हमेशा आसानी से उपलब्ध रहते थे और जब भी छात्रों को मदद की ज़रूरत होती थी, वे हाजिर रहते थे। ISC टॉपर ने अब इंजीनियरिंग को अपना लक्ष्य बनाया है। उन्होंने कहा, 'अभी मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूं और मैं इंजीनियरिंग ही करूंगी।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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