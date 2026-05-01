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यूपी का ओजस्वित बना ISC 12th टॉपर, 500 में से 500 अंक, JEE Main में क्या रही रैंक और पर्सेंटाइल

May 01, 2026 07:18 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर / लखनऊ
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ISC 12th Topper : काउंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स (सीआईएससीई) के आईएससी (12वीं) में शीलिंग हाउस स्कूल के ओजस्वित पसरीचा ने 100 प्रतिशत अंक लाकर देश भर में टॉप किया है।

यूपी का ओजस्वित बना ISC 12th टॉपर, 500 में से 500 अंक, JEE Main में क्या रही रैंक और पर्सेंटाइल

ISC 12th Topper : काउंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स (सीआईएससीई) के आईएससी (12वीं) में शीलिंग हाउस स्कूल के ओजस्वित पसरीचा ने 100 प्रतिशत अंक लाकर देश भर में टॉप किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले ओजस्वित जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं और आईआईएससी बेंगलुरु से मैथ्स में शोध करना चाहते हैं। ओजस्वित ने हाल में घोषित जेईई मेन्स 2026 में 99.81 परसेंटाइल के साथ 3095 रैंक हासिल की है। आईएससी में शत प्रतिशत अंक लाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। शहर में पहली बार विज्ञान वर्ग में किसी ने शत प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। उन्हें इंग्लिश, कम्प्यूटर, मैथ्स, केमिस्ट्री में 100 में 100 मार्क्स मिले। फिजिक्स में 99 और इकोनॉमिक्स में 97 प्रतिशत अंक मिले। आईएससी में चार अधिकतम अंक वाले विषय (अंग्रेजी समेत) लिए जाते हैं।

पिता मेडिकल बिजनेसमैन

ओजस्वित के पिता रजनीश पसरीचा मेडिकल बिजनेसमैन हैं और मां स्मिता पसरीचा इसी स्कूल में शिक्षिका हैं। ओजस्वित बताते हैं कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया। नोट्स बनाए थे जिसे आखिर तक रिवीजन के लिए यूज करते रहे। पढ़ाई के साथ इस बात पर ध्यान देते रहना चाहिए कि पेपर का ट्रेंड क्या रहता है। इंग्लिश बेहद जरूरी है। अब पेपर लॉजिकल बेस्ड होते हैं। कुछ की वर्ल्ड्स याद करने होते हैं। कॉपी पर अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक जवाब लिखने के बाद दो-तीन लाइनें छोड़ना चाहिए।

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जेईई में ली यूट्यूब कंटेंट की मदद

ओजस्वित का कहना है कि यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट होता है। आईएससी की पढ़ाई में तो इसका उपयोग नहीं किया लेकिन जेईई में इसकी मदद ली। जहां जो अच्छा है, उसमें आप मदद ले सकते हैं। उनका कहना है कि एआई का उपयोग पढ़ाई में कहीं नहीं किया। बड़े भाई अमेजन में सर्विस कर रहे हैं। छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। ओजस्वित कहते हैं कि उनका पसंदीदा विषय मैथ्स है। आईआईएससी में प्रवेश चाहिए ही। आइजर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं।

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लखनऊ के वैवस्वत-शिवम के 99.8% अंक

द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने गुरुवार सुबह आईसीएसई (दसवीं) और आईएससी (बाहरवीं) के नतीजे घोषित किए। परीक्षा में 99 प्रतिशत से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। लखनऊ में स्कूलों के दावे के अनुसार दसवीं में दो छात्रों सीएमएस गोमतीनगर के वैवस्वत दुबे, एलपीसी राजाजीपुरम के शिवम अवस्थी ने 99.80 प्रतिशत (500 के प्राप्तांक में 499 अंक) जिला टॉप किया है। वहीं, 12वीं में सीएमएस अलीगंज की छात्रा जैनब फातिमा, सीएमएस गोमती नगर की छात्रा संस्कृति चन्देल, सीएमएस कानपुर रोड छात्रा छवि मिश्रा, सीएमएस महानगर की छात्रा ओशीन अग्रवाल के साथ सेठ एमआर जयपुरिया की छात्रा अक्षिता अग्रवाल के अलावा ला-मार्टिनियर कॉलेज के छात्र देवास्या बंसल को भी 99.75 प्रतिशत अंक मिले हैं।

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वैवस्वत - नियम से चार-पांच घंटे करता था पढ़ाई

स्कूल से आने के बाद घर पर रोजाना नियम से छह से सात घंटा पढ़ाई करता था। परीक्षा के दौरान यह समय ज्यादा हो जाता था। भविष्य में इंजीनियर बनना चाहता हूं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता हूं। पढ़ाई के लिए यू ट्यूब देख लेता हूं। मेरी नजर में शहर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्रिकेट मैच देखने का शौक है। मेरी सफलता का श्रेय मेरी मां रचना अवस्थी (गृहिणी) और पिता अनूप (बिजनेसमैन) सहित मेरे टीचरों को जाता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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