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अमेरिका में 1 करोड़ के पैकेज से हो जाएगी जिंदगी सेट? क्या है सच्चाई, VIDEO वायरल

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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क्या वास्तव में अमेरिका में 1 करोड़ रुपये की सैलरी आरामदायक और बेफिक्र जिंदगी की गारंटी देती है? हाल ही में न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय पेशेवर यश शर्मा ने एक वायरल वीडियो के जरिए इस धारणा की रियलिटी सामने रखी है।

अमेरिका में 1 करोड़ के पैकेज से हो जाएगी जिंदगी सेट? क्या है सच्चाई, VIDEO वायरल

अगर किसी भारतीय को अमेरिका में 1 करोड़ रुपये सालाना का पैकेज मिल जाए, तो आमतौर पर माना जाता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह सेट हो गई है। लोगों को लगता है कि अब उसके पास शानदार घर होगा, लग्जरी कार होगी और बेहतरीन लाइफस्टाइल होगी। लेकिन क्या वास्तव में अमेरिका में 1 करोड़ रुपये की सैलरी आरामदायक और बेफिक्र जिंदगी की गारंटी देती है? हाल ही में न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय पेशेवर यश शर्मा ने एक वायरल वीडियो के जरिए इस धारणा की रियलिटी सामने रखी है। उन्होंने बताया कि हाई सैलरी के बावजूद अमेरिका में रहने और रोजमर्रा के खर्चों के कारण आर्थिक स्थिति उतनी आसान नहीं होती, जितनी भारत में बैठे लोग अक्सर समझते हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसने अमेरिका में कमाई बनाम खर्च को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

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इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है वीडियो

यश शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यश शर्मा ने बताया कि न्यूयॉर्क जैसी महंगी जगह पर ऊंची सैलरी होने के बावजूद वास्तविक बचत उतनी नहीं हो पाती, जितनी लोग अक्सर सोचते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके एक रिश्तेदार के बेटे को न्यूयॉर्क में 1 करोड़ रुपये सालाना का पैकेज मिला है, लेकिन इसकी असली तस्वीर कुछ और ही है।

कई तरह के टैक्स देने होते हैं

यश के मुताबिक, अमेरिका में कर्मचारियों को संघीय कर (Federal Tax), राज्य कर (State Tax), न्यूयॉर्क सिटी टैक्स, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। ऐसे में 1 करोड़ रुपये के पैकेज का करीब 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा केवल टैक्स में ही कट जाता है। इसके बाद न्यूयॉर्क में मकान का किराया और अन्य रहने-खाने के खर्च भी काफी अधिक होते हैं, जो आय का बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं। यही वजह है कि बड़ी सैलरी के बावजूद बचत उतना आसान नहीं होता, जितना बाहर से दिखाई देता है।

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घर है बहुत महंगा

यश शर्मा ने अपने वीडियो में बताया कि अगर आप न्यूयॉर्क में रहना चाहते हैं, तो आपको किराए का घर लेना पड़ेगा और यहां किसी भी अच्छे इलाके में घर का किराया 2 से 3 लाख रुपये प्रति महीने हो सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से भारत में 25 से 30 लाख रुपये कमाने वाला शख्स न्यूयॉर्क में 1 करोड़ रुपये के पैकेज वाले व्यक्ति से ज्यादा खुश है।

वीडियो कैप्शन ने खींचा ध्यान

यश शर्मा ने इस वीडियो को इस कैप्शन के साथ साझा किया गया था, "न्यूयॉर्क (अमेरिका) में 1 करोड़ रुपये के पैकेज का काला सच।" जिसकी वजह से सबका ध्यान खींच गया।

कई तरह की आईं प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। इस बीच एक यूजर ने लिखा कि भारत पश्चिमी देशों से कहीं बेहतर है क्योंकि यहां PPP सिस्टम लागू है। वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि बढ़ियां, इसी तरह इस धारणा को तोड़ते रहो। अब लोग सोच रहे हैं कि अच्छे करियर और सैलरी की होड़ में कहीं हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'न्यूयॉर्क सबसे महंगे शहरों में से एक है, इसलिए यह बात पूरे अमेरिका के लिए सच नहीं है।' किसी और ने कहा, 'भारत में लोग सिर्फ पैकेज के बारे में सुनते हैं, खर्चों के बारे में नहीं।' एक और यूजर ने आगे कहा, ‘भारत में 25 लाख रुपये में शहर के हिसाब से कहीं ज्यादा आरामदायक जीवनशैली मिल सकती है।’

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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