IQ vs EQ: जानिए आईक्यू और ईक्यू में क्या अंतर होता है?

संक्षेप: आईक्यू बौद्धिक क्षमता का मापन करता है, जबकि ईक्यू भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन इनमें मूलभूत अंतर हैं। आइए, विस्तार से समझें कि आईक्यू और ईक्यू क्या हैं, इनमें क्या फर्क है और जीवन में इनकी भूमिका क्या है

Mon, 27 Oct 2025 07:48 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
आधुनिक दुनिया में सफलता केवल बुद्धिमत्ता से नहीं मिलती, बल्कि भावनात्मक समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। आईक्यू (Intelligence Quotient) और ईक्यू (Emotional Quotient) दो ऐसे मापदंड हैं, जो व्यक्ति की क्षमताओं को अलग-अलग दृष्टिकोण से परखते हैं। आईक्यू बौद्धिक क्षमता का मापन करता है, जबकि ईक्यू भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन इनमें मूलभूत अंतर हैं। आइए, विस्तार से समझें कि आईक्यू और ईक्यू क्या हैं, इनमें क्या फर्क है और जीवन में इनकी भूमिका क्या है।

आईक्यू (IQ) क्या है?

आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, व्यक्ति की तार्किक, गणितीय, भाषाई और विश्लेषणात्मक क्षमता का मापन करता है। यह परीक्षा, पहेली, पैटर्न पहचान और स्मृति पर आधारित होता है। उच्च आईक्यू वाले लोग जटिल समस्याओं को तेजी से हल करते हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक, इंजीनियर या गणितज्ञों में आईक्यू की भूमिका प्रमुख होती है। आईक्यू जन्मजात होता है और 16-18 वर्ष की उम्र तक स्थिर रहता है। इसे बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से सुधारा जा सकता है।

ईक्यू (EQ) क्या है?

ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मापन करता है। इसमें स्वयं की भावनाओं को समझना, नियंत्रित करना, दूसरों की भावनाओं को पढ़ना और रिश्तों को संभालना शामिल है। उच्च ईक्यू वाले लोग सहानुभूति, संवाद और नेतृत्व में माहिर होते हैं। ईक्यू सीखा जा सकता है और जीवनभर बढ़ाया जा सकता है। यह कार्यस्थल पर टीम वर्क, तनाव प्रबंधन और निर्णय लेने में मदद करता है।

आईक्यू और ईक्यू में मुख्य अंतर

  • परिभाषा: आईक्यू बौद्धिक क्षमता है, ईक्यू भावनात्मक क्षमता।
  • मापन: आईक्यू टेस्ट से (जैसे Raven’s Matrices), ईक्यू सेल्फ-रिपोर्ट या व्यवहार विश्लेषण से।
  • स्थिरता: आईक्यू जन्मजात और स्थिर, ईक्यू सीखने योग्य और परिवर्तनशील।
  • उपयोग: आईक्यू तकनीकी कार्यों में, ईक्यू रिश्तों और नेतृत्व में।

उदाहरण: आईक्यू वाला व्यक्ति गणित की समस्या हल करेगा, ईक्यू वाला टीम का मनोबल बढ़ाएगा।

जीवन में महत्व

शोध बताते हैं कि करियर में 80 फीसदी सफलता ईक्यू से आती है, केवल 20 फीसदी आईक्यू से। उच्च आईक्यू नौकरी दिला सकता है, लेकिन हाई ईक्यू से पदोन्नति और खुशी मिलती है। आईक्यू बिना ईक्यू के व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, जबकि ईक्यू बिना आईक्यू के निर्णय गलत हो सकते हैं।

आईक्यू और ईक्यू दोनों पूरक हैं। संतुलित जीवन के लिए दोनों की जरूरत है। आईक्यू से समस्या हल करें, ईक्यू से रिश्ते बनाएं। ध्यान, योग और संवाद से ईक्यू बढ़ाएं।

