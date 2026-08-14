IPU में CUET स्कोर से दाखिले का मौका, BTech , BPharma, BCA और BBA समेत 17 कोर्स में अवसर
दिल्ली की IPU यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी के अंकों के आधार पर स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले का एक और अवसर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने 17 स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है।
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी) के अंकों के आधार पर स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले का एक और अवसर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने 17 स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक विद्यार्थी 18 अगस्त की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। दाखिला संबंधित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (एनएलटी) और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) की मेरिट सूची की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपलब्ध सीटों के आधार पर दिया जाएगा।
बीटेक समेत इन कोर्स में मिलेगा मौका
विश्वविद्यालय के अनुसार सीयूईटी मेरिट के आधार पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए), बीएससी, बीए-एलएलबी, बीपीटी, बीओटी, बीपीओ, बीएमएलएस, बीएएसएलपी, बीबीए और संबद्ध कार्यक्रम, पांच वर्षीय बीबीए-एमबीए इंटीग्रेटेड, बीए (जेएमसी), बीएचएमसीटी, बीटेक, बीफार्मा, बीएससी पर्यावरण विज्ञान, चार वर्षीय बीएस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी-एमएससी डुअल डिग्री और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में दाखिला मिलेगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स (ऑनर्स), पांच वर्षीय बीए-एमए योजना के तहत चार वर्षीय बीए अंग्रेजी, चार वर्षीय बीए अर्थशास्त्र और चार वर्षीय बीए लिबरल आर्ट्स में इतिहास, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान तथा मनोविज्ञान में मेजर के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इच्छुक छात्र
प्रवेश के इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। छात्रों को आवेदन और दाखिले से संबंधित ताजा जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले प्रवेश ब्रोशर में दिए गए सीयूईटी डोमेन विषयों की जानकारी अवश्य देखनी होगी।
हर कोर्स के लिए ₹2500 का शुल्क तय किया गया
प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 2500 रुपये का अनिवार्य गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क तय किया गया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिस विद्यार्थी को एनएलटी या सीईटी के माध्यम से किसी कार्यक्रम या कॉलेज में सीट मिल चुकी है और उसका दाखिला ‘प्रवेशित’ दर्ज है, उसे सीयूईटी मेरिट के आधार पर किसी अन्य कार्यक्रम में सीट नहीं दी जाएगी।
एक से अधिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकेंगे
विश्वविद्यालय के मुताबिक, सीयूईटी मेरिट के आधार पर दाखिला संबंधित कार्यक्रम में सीट उपलब्ध होने पर शुरू होगा। उम्मीदवार एक से अधिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग पंजीकरण शुल्क देना होगा।
डूसू चुनाव के लिए 18 सितंबर को मतदान
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) के चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डूसू के पदाधिकारियों और केंद्रीय परिषद के सदस्यों के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 19 सितंबर को की जाएगी। डूसू के पदाधिकारियों के लिए नामांकन पत्र 10 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक जमा किए जा सकेंगे। इसी दिन दोपहर 3:15 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और शाम छह बजे तक वैध उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी