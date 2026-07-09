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IPU : CUET स्कोर से आईपीयू यूजी कोर्स में दाखिले के लिए कल से आवेदन

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली
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IPU दिल्ली में 10 जुलाई से विभिन्न यूजी पाठ्यक्रमों में सीयूईटी-यूजी प्रवेश परीक्षा के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं, बीटेक कोर्स में जेईई मेंस के आधार पर दाखिले की अंतिम तिथि 15 अगस्त है।

IPU : CUET स्कोर से आईपीयू यूजी कोर्स में दाखिले के लिए कल से आवेदन

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IPU) दिल्ली में 10 जुलाई से विभिन्न यूजी पाठ्यक्रमों में सीयूईटी-यूजी प्रवेश परीक्षा के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं, बीटेक कोर्स में जेईई मेंस के आधार पर दाखिले की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। डिप्टी रजिस्ट्रार (अकादमिक्स) डॉ. विजय कुमार ने बताया कि छात्र अपने सीयूईटी स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, अनाथ कोटे के तहत दाखिले के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग 13 जुलाई से द्वारका कैंपस में आयोजित होगी। उसी दिन आवश्यक दस्तावेज के सत्यापन के उपरांत मेरिट के आधार पर सीटों का भी आवंटन कर दिया जाएगा। आईपीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना में जानकारी दी गई है कि किस स्कूल के किस ब्रांच में इस कोटे के लिए सीटें उपलब्ध हैं। इस कोटे से आवेदन करने वाले काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।

वहीं, आईपीयू में कई नए कोर्स के तहत दाखिले शुरू किए गए हैं। इसमें बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑनर्स, बैचलर ऑफ साइंस इन इमरजेंसी एंड ट्रामा टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री आदि शामिल हैं।

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AUD यूनिवर्सिटी में एडमिशन जारी

डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) में स्नातक (यूजी) दाखिला प्रक्रिया जारी है। फॉर्म लिए जाने शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय इस वर्ष 1,194 सीटों पर प्रवेश देगा। छात्र कश्मीरी गेट, करमपुरा और कुतुब संस्थागत क्षेत्र परिसर में कुल 23 स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश सीयूईटी-यूजी के अंकों के आधार पर किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे प्रवेश के लिए एयूडी के सीयूईटी (यूजी) पोर्टल पर पंजीकरण करें और आवेदन करने से पहले संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता, प्रवेश दिशा-निर्देश, आरक्षण नीति, शुल्क संरचना और तिथियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है।

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय तीन वर्षीय और चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश देगा। ज्ञात हो कि यहां पर 85 फीसदी सीटें दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी नई अधिसूचनाओं और अपडेट के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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