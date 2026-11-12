OBC क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट फैसला: IPS को IAS मिलेगा, सरकारी शिक्षकों और क्लर्क के बच्चों को फायदा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिन अभ्यर्थियों को फायदा होगा इनमें 84 उम्मीदवारों (66 पुरुष, 18 महिलाएं) में से 31 सरकारी शिक्षकों के बच्चे हैं, 26 सरकारी क्लर्क कर्मचारियों के बच्चे हैं।

ओबीसी क्रीमी लेयर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के बीते शु्क्रवार को आए फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लगभग 140 उम्मीदवारों को फायदा होगा। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार सरकारी शिक्षकों और क्लर्क कर्मचारियों के बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले ने उनके लिए विभिन्न सिविल सेवाओं में जगह बनाने या IAS और IPS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में प्रमोशन पाने का रास्ता खोल दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लगभग 100 ओबीसी उम्मीदवारों को भी अपनी मेरिट के आधार पर अलग-अलग सिविल सेवाओं में शामिल होने का मौका मिल सकता है। 2016 के बाद से उनके जाति प्रमाण पत्रों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे क्रीमी लेयर में आते हैं जिसके कारण उनका CSE चयन भी रद्द हो गया था। क्रीमी लेयर में डालने का आधार उन्हें यह बताया गया था कि उनके माता-पिता की सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक थी। हालिया फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर माता-पिता PSU, निजी क्षेत्र की कंपनियों, स्कूलों या अन्य संस्थानों में काम करते हैं तो केवल वेतन या आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं किया जा सकता, इसके लिए पद का दर्जा और श्रेणी भी देखी जानी चाहिए।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक गहन विश्लेषण से पता चलता है कोर्ट के फैसले से सरकारी शिक्षकों और क्लर्क कर्मचारियों के बच्चों को लाभ पहुंचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस ओबीसी उम्मीदवारों में 84 ओबीसी अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड की जांच की गई और उनमें से कई लोगों से बात की। इससे पता चला कि इस फैसले का फायदा मुख्य रूप से उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके लिए यह लाया गया था।

फायदा पाने वालों में कौन कौन - इन 84 उम्मीदवारों (66 पुरुष, 18 महिलाएं) में से 31 सरकारी शिक्षकों के बच्चे हैं, 26 सरकारी क्लर्क कर्मचारियों के बच्चे हैं, और 22 सरकारी संगठनों में प्रबंधकीय पदों (मैनेजरियल स्टाफ) पर काम करने वालों के बच्चे हैं। इस तरह कुल 79 उम्मीदवार हो जाते हैं। बाकी 5 उम्मीदवारों के माता-पिता निजी क्षेत्र में काम करते हैं।

- इन 84 उम्मीदवारों में से ज्यादातर का चयन 2016 (या उससे पहले) में सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के तहत OBC श्रेणी में हुआ था। बाद में जब उन्हें क्रीमी लेयर के दायरे में रखा गया, तो या तो उनका चयन रद्द कर दिया गया या उनकी रैंक घटा दी गई और उन्हें दूसरी सेवाएं आवंटित कर दी गईं।

- ये उम्मीदवार अलग-अलग ओबीसी समुदायों से आते हैं। इनमें मुख्य रूप से कुर्मी/कुनबी (4 राज्यों से 16), यादव (5 राज्यों से 9), गुर्जर (2 राज्यों से 2) और जाट (राजस्थान से 4 - भरतपुर और धौलपुर को छोड़कर, जहां वे केंद्र की OBC सूची में शामिल हैं) जैसे समुदाय शामिल हैं। राज्य-वार विश्लेषण से पता चलता है कि महाराष्ट्र 16 उम्मीदवारों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद यूपी (11), हरियाणा (8), बिहार और एमपी (7-7), तथा केरल, राजस्थान और तमिलनाडु (6-6) का स्थान है।

- इनमें सीएसई 2015 से 7, सीएसई 2016 से 8, सीएसई 2017 से 11, सीएसई 2018 से 1, सीएसई 2019 से 2, सीएसई 2020 से 2, सीएसई 2021 से 6, सीएसई 2022 से 8, सीएसई 2023 से 13 और 2024 से 8 उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर का जन्म 1980 के दशक के मध्य से लेकर 1990 के दशक के अंत के बीच हुआ था।

रिकॉर्ड बताते हैं कि लगभग 140 उम्मीदवारों में से 56 उन मामलों से जुड़े थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को फैसला सुनाया था और 6 नवंबर को उसे फिर से दोहराया था। कई अन्य लोगों के मामले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) जैसे विभिन्न मंचों पर लंबित हैं।

अब मिलेगा प्रमोशन, कोई IPS से IAS बनेगा, कोई IRS से बनेगा IPS

केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार इन 56 उम्मीदवारों में से कम से कम 38 अभी केंद्र और राज्य की विभिन्न सेवाओं में निचले पदों पर काम कर रहे हैं, जो क्रीमी लेयर तय होने के बाद उन्हें दिए गए थे। एक बार फैसला लागू हो जाने पर उन्हें उच्च पदों पर प्रमोशन किया जाएगा और अन्य सेवाएं आवंटित की जाएंगी। उदाहरण के लिए कुछ IPS अधिकारी IAS में जा सकते हैं और कुछ IRS अधिकारी IAS या IPS में जा सकते हैं। कुछ IAS अधिकारियों को अलग-अलग कैडर भी आवंटित किए जा सकते हैं।

सुने ताने, शादी भी टूट गई द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक IRS अधिकारी ने कहा, 'जब मेरा रैंक घटा दिया गया था तो मुझे बहुत निराशा हुई थी। मुझे उम्मीद है कि अब मुझे IAS मिल जाएगा।' उत्तर प्रदेश के एक अन्य उम्मीदवार जिन्हें 2017 में कोई सेवा आवंटित नहीं की गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से परीक्षा पास करके भारतीय विदेश सेवा (IFS) में जगह बनाई। उन्होंने बताया, "मेरे पड़ोस और जान-पहचान के लोगों के बीच यह अफवाह फैला दी गई थी कि मैंने पहली बार में कभी परीक्षा पास ही नहीं की थी। जब भी मेरे माता-पिता घर से बाहर निकलते तो उन्हें पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मेरे पिता के सहकर्मियों के ताने, मजाक और तरह-तरह की बातों का सामना करना पड़ता था। इन अफवाहों के जोर पकड़ने के बाद मेरी एक संभावित शादी भी टूट गई।"

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