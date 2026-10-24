बीटेक की पढ़ाई, UPSC के लिए ठुकराई 16 सरकारी नौकरियां, फिर बनीं IPS, अब CBI में मिली बड़ी जिम्मेदारी

तृप्ति भट्ट का जन्म 6 दिसंबर 1989 को हुआ था। वह मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की रहने वाली हैं। उनकी केवी से स्कूलिंग हुई। बचपन से ही मेधावी तृप्ति का सपना सिविल सेवा ही रहा।

कहते हैं कि अगर इंसान कोई भी काम करने के लिए ठान ले, तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड की तृप्ति भट्ट की, जो 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इनकी यूपीएससी की जर्नी कमाल की रही है। लेकिन इनकी जर्नी जानने से पहले आपको बता दें कि तृप्ति उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल, तृप्ति भट्ट को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें सीबीआई में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में अब वह अपना राज्य कैडर छोड़कर सीबीआई में सेवाएं देंगी। उनकी डेपुटेशन अवधि पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल या केंद्र सरकार के अगले आदेश तक होगी।

जैसा कि हमने पहले ही बताया कि तृप्ति भट्ट की जर्नी काफी प्रेरणादायी है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कई सरकारी नौकरियों के अवसर मिले, लेकिन उनका लक्ष्य आईपीएस बनना था, इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में जाने का सपना पूरा करने के लिए इन अवसरों को ठुकरा दिया। चलिए जानते हैं कि कौन हैं आईपीएस तृप्ति भट्ट।

कौन हैं IPS तृप्ति भट्ट? तृप्ति भट्ट का जन्म 6 दिसंबर 1989 को हुआ था। वह मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की रहने वाली हैं। उनकी केवी से स्कूलिंग हुई। बचपन से ही मेधावी तृप्ति का सपना सिविल सेवा ही रहा। 9वीं क्लास में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का अल्मोडा में एक कार्यक्रम था, जहां मेधावी छात्र के रूप में तृप्ति राष्ट्रपति से मिलीं और बहुत प्रभावित हुई, इसके बाद तृप्ति ने राष्ट्रपति को चिट्टी भेजी, जिसका उन्हें राष्ट्रपति भवन से जबाव भी मिला। यहीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने समाज के लिए कुछ करने का मन बना लिया था।

बीटेक की पढ़ाई उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। उनका लक्ष्य भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी बनना था। इसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की।

यूपीएससी में 165वीं रैंक साल 2012 की परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 165 प्राप्त की। इसके बाद उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ और उन्हें उत्तराखंड कैडर मिला।

ISRO समेत कई सरकारी नौकरियां ठुकराई तृप्ति भट्ट की सफलता की कहानी की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने आईपीएस बनने के लिए कई दूसरे अवसर मिले, लेकिन उन्होंने छोड़ दिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उनका चयन एनटीपीसी में असिस्टेंट मैनेजर समेत कई सरकारी पदों पर हुआ था। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से भी नौकरी का अवसर मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने करियर में तृप्ति ने 16 नौकरी छोड़ने के बाद सिविल सेवा को ज्वाइन किया। क्योंकि तृप्ति भट्ट का सपना था कि वो आईपीएस बने।

कई महत्वपूर्ण पदों पर कर चुकी हैं काम आईपीएस बनने के बाद तृप्ति भट्ट ने उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वह गृह एवं कारागार विभाग में अपर सचिव और फायर सर्विस में पुलिस अधीक्षक जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। अब सीबीआई में पुलिस अधीक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति उनके करियर का एक नया पड़ाव है। ऐसे में उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायी है, जो लक्ष्य से भटक जाते हैं।