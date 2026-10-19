IPS तेजस्विनी गौतम कौन, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले 24 घंटे में दबोचा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले हमलावरों को कोटा पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा। सीएम भजनलाल शर्मा ने एसपी तेजस्विनी गौतम को फोन कर टीम को बधाई दी।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले हमलावरों को कोटा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया। पुलिस की इस तेजी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस ऑपरेशन को सराहा। उन्होंने कोटा शहर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को फोन किया और पूरी टीम को बधाई दी। सीएम ने एसपी की लीडरशिप की भी खुलकर तारीफ की।
15 मिनट में खत्म हुआ खेल
रिपोर्ट के अनुसार हमले वाले दिन सुबह करीब 9:45 बजे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से तेजस्विनी गौतम को एक सूचना मिली। बताया गया कि हार्डकोर अपराधी ट्रेन के जरिए कोटा की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही कोटा पुलिस हरकत में आ गई। इसके 15 मिनट के भीतर आरोपियों को धर दबोचा गया।
यानी मुंबई से आई एक कॉल और कोटा की फौरन तैयारी ने मिलकर यह नतीजा दिया। दो राज्यों की पुलिस के बीच ऐसा तालमेल कम ही देखने को मिलता है। इसी वजह से यह कार्रवाई अब पुलिसिंग की मिसाल के तौर पर गिनी जा रही है।
कौन हैं तेजस्विनी गौतम
आईपीएस तेजस्विनी गौतम राजस्थान कैडर की 2013 बैच की अफसर हैं। वे मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स किया। इसके बाद एलएलबी की डिग्री ली और लोक प्रशासन में एमए भी किया। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं।
कई जिलों में संभाल चुकी हैं कमान
कोटा से पहले तेजस्विनी चूरू, अजमेर और बीकानेर जैसे जिलों में एसपी रह चुकी हैं। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो में भी उन्होंने बतौर एसपी काम किया। वे अपनी त्वरित कार्यशैली और सख्त पुलिसिंग के लिए जानी जाती हैं। कई मामलों में अपने काम को लेकर वे पहले भी सुर्खियों में रही हैं। टाइगर श्रॉफ वाला मामला उनके करियर में एक और बड़ा नाम जोड़ गया है।
वर्दी के साथ समाज की फिक्र
तेजस्विनी गौतम के कामकाज का एक अलग पहलू सामाजिक जागरूकता से जुड़ा रहा है। चूरू में तैनाती के दौरान उन्होंने नुक्कड़ नाटकों और जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाने की पहल की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अजमेर में उन्होंने प्रेरणा पहल के जरिए नशे की समस्या से जूझ रहे बच्चों के पुनर्वास में भी योगदान दिया। यानी उनकी पहचान सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने वाली अफसर की नहीं है। वे समाज से सीधे जुड़ने वाली अफसर के रूप में भी जानी जाती हैं।
गौरतलब है कि आरोपियों से पूछताछ में क्या निकला यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल इतना साफ है कि कोटा पुलिस ने कम समय में बड़ा काम कर दिखाया। सोशल मीडिया पर लोग इसे तेज पुलिसिंग की मिसाल बता रहे हैं। मुख्यमंत्री की शाबाशी ने पूरी टीम का हौसला और बढ़ा दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव