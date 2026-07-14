IPS Tanushree: आईपीएस तनुश्री का कश्मीर से दिल्ली ट्रांसफर, पीएम मोदी भी हैं इनकी सूझबूझ के मुरीद
IPS Tanushree Pulwama: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने वाली जांबाज महिला आईपीएस (IPS) अधिकारी तनुश्री का दिल्ली तबादला हो गया है। पीएम मोदी भी उनके टेक्सटाइल और टेरर वाले जवाब के कायल रहे हैं।
IPS Tanushree Pulwama SSP: देश सेवा का जज्बा जब मन में हो, तो इंसान हर मुश्किल चुनौती को पार कर जाता है। जम्मू-कश्मीर के बेहद संवेदनशील इलाकों—शोपियां और पुलवामा—में आतंकवाद विरोधी अभियानों और कानून व्यवस्था को सफलतापूर्वक संभालने वाली 2017 बैच की जांबाज आईपीएस (IPS) अधिकारी तनुश्री एक बार फिर चर्चा में हैं। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर की इस तेजतर्रार अधिकारी का तबादला जम्मू-कश्मीर से देश की राजधानी दिल्ली कर दिया गया है। उनके ट्रांसफर की खबर आते ही सोशल मीडिया पर उनकी बहादुरी के किस्से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत का एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है।
सीआरपीएफ से की शुरुआत, फिर बनीं आईपीएस
मूल रूप से बिहार की रहने वाली तनुश्री बचपन से ही पढ़ाई में काफी आगे थीं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉपुलर मिरांडा हाउस कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद देश की सेवा करने के लिए उन्होंने साल 2014 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उनका सपना और बड़ा था। उन्होंने नौकरी के साथ अपनी तैयारी जारी रखी और साल 2016 की यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में 652वीं रैंक लाकर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में शामिल होने का अपना सपना सच कर दिखाया।
जब पीएम मोदी भी हो गए मुरीद: 'टेक्सटाइल और टेरर' का अनोखा नाता
आईपीएस तनुश्री की ट्रेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उनकी बातचीत की कहानी आज भी हर छात्र को प्रेरित करती है। तनुश्री के पास पुलिस सेवा में आने से पहले टेक्सटाइल डिजाइनिंग का भी थोड़ा अनुभव था। जब पीएम मोदी ने उनसे हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा कि "कपड़ों के डिजाइन और आतंकवादियों (टेरर) के नेटवर्क को संभालने में आपको कोई तालमेल नजर आता है?"
तब तनुश्री ने बड़ी ही समझदारी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, "सर, दोनों में काफी समानताएं हैं। जिस तरह टेक्सटाइल में अलग-अलग धागों को जोड़कर एक मजबूत कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरह आतंकवादियों का भी अपना एक नेटवर्क होता है। यदि हम उस नेटवर्क के एक भी कमजोर धागे को पकड़कर खींच लें, तो पूरा आतंकवादी नेटवर्क बिखर जाता है।" उनके इस हाजिरजवाबी और बुद्धिमानी भरे जवाब ने प्रधानमंत्री का दिल जीत लिया था।
कश्मीर में बहादुरी से किया काम
जम्मू-कश्मीर पुलिस में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) में एसपी, शोपियां में एसएसपी और ट्रांसफर होने तक पुलवामा में एसएसपी जैसे बेहद चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदार पदों पर अपनी सेवाएं दीं। वह अपनी सूझबूझ, ईमानदारी और कड़क पुलिसिंग के लिए जानी जाती हैं। तनुश्री की यह कहानी देश के सभी युवाओं और छात्रों को सिखाती है कि मेहनत और सही सूझबूझ से किसी भी मुश्किल चुनौती का सामना किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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