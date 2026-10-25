हिंदी मीडियम से पढ़ाई, कॉल सेंटर में नौकरी, आखिरी प्रयास में यूपीएससी में 189वीं रैंक हासिल कर सूरज परिहार बनें IPS
उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सूरज सिंह परिहार ने कमजोर अंग्रेजी और आर्थिक तंगी को हराते हुए कॉल सेंटर व बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ी और 8 साल की मेहनत के बाद ऑल इंडिया 189वीं रैंक के साथ IPS बने।
IPS Suraj Singh Parihar Success Story: अक्सर लोग सोचते हैं कि यूपीएससी (UPSC) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा केवल बड़े शहरों के महंगे कोचिंग संस्थानों और मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए ही बनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले आईपीएस अधिकारी सूरज सिंह परिहार का सफर इस बात का जीता-जागता सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो गांव के सरकारी स्कूल से निकलकर भी देश की सबसे बड़ी परीक्षा में परचम लहराया जा सकता है।
सूरज ने अपने जीवन में कॉल सेंटर की नौकरी से लेकर बैंक मैनेजर का पद छोड़ने तक का कठिन रास्ता तय किया और करीब 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद ऑल इंडिया 189वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बनने का सपना सच किया।
बालश्री पुरस्कार से मिला हौसला, अंग्रेजी बनी शुरुआती चुनौती
सूरज की शुरुआती पढ़ाई उनके गांव में हुई, जिसके बाद वे कानपुर चले गए और वहां हिंदी माध्यम से पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही होनहार रहे सूरज को साल 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन के हाथों 'नेशनल बालश्री पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था।
हालांकि, इस राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने देखा कि अन्य बच्चे धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल रहे थे, जबकि वे अंग्रेजी बोल नहीं पाते थे। इसे अपनी कमजोरी बनाने के बजाय उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की कोशिश की और 12वीं में 81% अंक प्राप्त किए।
कॉल सेंटर की नौकरी से परिवार का सहारा
संयुक्त परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सूरज ने 19 साल की उम्र में ही कॉल सेंटर में नौकरी की तलाश की। पहली बार में वॉयस और एक्सेंट टेस्ट में फेल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद न सिर्फ जॉब हासिल की, बल्कि कंपनी के टॉप परफॉर्मर भी बने।
जब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें दोगुनी सैलरी का ऑफर दिया, तब भी उन्होंने अपने असली सपने यानी UPSC की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी और दिल्ली चले गए।
बैंक मैनेजर का पद छोड़ा और बने IPS
दिल्ली में कोचिंग के दौरान 6 महीने में उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई। आर्थिक मदद के लिए उन्होंने बैंक पीओ की परीक्षा दी और एक साथ 8 बैंकों की परीक्षा पास कर ली। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में कार्यरत हुए और उनका प्रमोशन चमोली में बैंक मैनेजर के पद पर हो गया।
वे जानते थे कि आरामदायक बैंक मैनेजर की नौकरी में उनका आईपीएस बनने का सपना पीछे छूट जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रमोशन ठुकराकर बिना झिझक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लगातार कोशिशों के बाद, साल 2014 में अपने चौथे और आखिरी प्रयास में सूरज सिंह परिहार ने ऑल इंडिया 189वीं रैंक हासिल की और हिंदी माध्यम के सफल अभ्यर्थियों में टॉप स्थान प्राप्त कर आईपीएस (IPS) बने।
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