IPS Sania Seervi: IIT बॉम्बे से पढ़ाई, 3 बार UPSC क्रैक कर बनीं IPS; जानें कौन हैं सानिया सीरवी

देश के प्रतिष्ठित IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने UPSC जैसी कठिन परीक्षा में एक नहीं, बल्कि लगातार तीन बार सफलता हासिल की। हर प्रयास में उनकी रैंक अलग रही और हर बार उन्होंने अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल किया। आइए जानते हैं सानिया सीरवी के UPSC सफर की पूरी कहानी।

सफलता सिर्फ एक बार परीक्षा पास करने का नाम नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर करने और अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहने का नाम है। राजस्थान के जालौर की रहने वाली सानिया सीरवी ने इस बात को अपनी मेहनत से साबित किया है। देश के प्रतिष्ठित IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने UPSC जैसी कठिन परीक्षा में एक नहीं, बल्कि लगातार तीन बार सफलता हासिल की। हर प्रयास में उनकी रैंक अलग रही और हर बार उन्होंने अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल किया। आइए जानते हैं सानिया सीरवी के UPSC सफर की पूरी कहानी।

कौन हैं सानिया सीरवी? सानिया सीरवी राजस्थान के जालौर जिले से ताल्लुक रखती हैं। उनका पालन-पोषण एक साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल से पूरी की। पढ़ाई में शुरू से ही उनकी गहरी रुचि थी और स्कूल के दिनों से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया।

IIT बॉम्बे से की इंजीनियरिंग स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सानिया का चयन देश के प्रतिष्ठित IIT बॉम्बे में हुआ। उन्होंने साल 2015 में यहां केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और इंडस्ट्री से जुड़े अनुभव के लिए नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट (NRI) में इंटर्नशिप भी की। साल 2019 में बीटेक पूरा करने के बाद सानिया ने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी।

तीन बार UPSC में हासिल की सफलता सानिया ने UPSC CSE 2023 में पहली बार सफलता हासिल की और AIR 171 रैंक प्राप्त की। इस रैंक के आधार पर उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर UPSC परीक्षा दी। 2024 की परीक्षा में उन्हें AIR 210 मिली और इस बार उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के लिए हुआ। हालांकि, सानिया ने अपनी तैयारी जारी रखी और 2025 में एक बार फिर UPSC परीक्षा में शामिल हुईं।

7 मार्च 2026 को घोषित UPSC CSE 2025 के अंतिम परिणाम में सानिया ने AIR 450 हासिल की। इस तरह उन्होंने लगातार तीसरी बार UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता दर्ज की।