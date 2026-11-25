डांस और एक्टिंग का शौक, मिरांडा हाउस से की पढ़ाई, झारखंड की श्रुति अग्रवाल तीसरे प्रयास में बनीं IPS
दो बार असफल होने के बाद भी नहीं मानी हार। झारखंड के गिरिडीह की श्रुति अग्रवाल ने बिना किसी कोचिंग के मेन्स और ऑप्शनल की तैयारी कर तीसरे प्रयास में UPSC में 506वीं रैंक के साथ IPS बनने का सपना पूरा किया।
देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि अटूट धैर्य और आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है। कई लोग पहले या दूसरे प्रयास में असफल होने पर निराश होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन झारखंड के गिरिडीह जिले की रहने वाली श्रुति अग्रवाल ने असफलताओं को ही अपनी ताकत बनाया। शुरुआती दो प्रयासों में मिली नाकामी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 506 हासिल कर IPS अधिकारी बनने का अपना सपना साकार किया। खास बात यह है कि उन्होंने मेन्स परीक्षा और ऑप्शनल विषय की तैयारी बिना किसी कोचिंग के खुद की।
देवघर और बोकारो से हुई शुरुआती पढ़ाई
श्रुति अग्रवाल मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह जिले की निवासी हैं। उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा देवघर के सेंट फ्रांसिस स्कूल से हुई। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह अपने परिवार के साथ बोकारो चली गईं, जहां से उन्होंने वर्ष 2015 में 12वीं की परीक्षा पास की। बचपन से ही श्रुति पढ़ाई में काफी होनहार रहीं।
डीयू से ग्रेजुएशन और एक्टिंग व डांस का शौक
स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए श्रुति दिल्ली आ गईं। यहां उन्होंने देश के प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में दाखिला लिया और अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। श्रुति सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्हें डांस और एक्टिंग का भी बेहद शौक था। कॉलेज के दिनों में वह पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थीं।
कॉलेज के दिनों में ही तय कर लिया था UPSC का लक्ष्य
मिरांडा हाउस में पढ़ाई के दौरान ही श्रुति ने तय कर लिया था कि उन्हें सिविल सेवा में जाकर देश की सेवा करनी है। उन्होंने ग्रेजुएशन के समय से ही UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि, उनकी राह आसान नहीं थी और शुरुआती दो प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई।
कमियों को सुधार कर तीसरे प्रयास में रचा इतिहास
दो बार असफल होने के बाद भी श्रुति ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शांति से बैठकर अपनी पिछली गलतियों और कमजोरियों का पहचाना तथा उन्हें दूर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार की। उन्होंने बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए सेल्फ-स्टडी के दम पर UPSC मेन्स और अपने ऑप्शनल विषय की तैयारी की। उनकी इसी निरंतर मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम था कि 2022 में अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 506वीं रैंक के साथ शानदार सफलता हासिल की और IPS अधिकारी बनीं।
श्रुति अग्रवाल की यह प्रेरक यात्रा आज लाखों प्रतियोगी छात्रों को यह सिखाती है कि शुरुआती असफलताएं अंतिम परिणाम नहीं होतीं, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो, तो बिना कोचिंग के भी देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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