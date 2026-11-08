बस कंडक्टर की बेटी बनीं IPS, सेल्फ स्टडी के दम पर शालिनी अग्निहोत्री ने हासिल की 285वीं रैंक
बस कंडक्टर की बेटी शालिनी अग्निहोत्री ने बचपन की एक घटना से प्रेरणा लेकर बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही प्रयास में UPSC पास की और IPS अधिकारी बनने का सपना पूरा किया।
IPS Shalini Agnihotri Success Story: सफलता किसी सुख-सुविधा या महंगे संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बल्कि यह इंसान के संकल्प और अटूट इरादों से हासिल होती है। इस बात की जीती-जागती मिसाल हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के ठठल गांव की रहने वाली आईपीएस शालिनी अग्निहोत्री। एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली शालिनी के पिता रमेश अग्निहोत्री एक बस कंडक्टर थे। संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई रुकावट नहीं आने दी, और शालिनी ने भी अपनी मेहनत से उनका सिर पूरे देश में ऊंचा कर दिया।
एक घटना जिसने बदल दी पूरी जिंदगी
शालिनी बचपन से ही पढ़ाई में काफी होनहार थीं। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में 92.2% अंक हासिल किए थे, हालांकि 12वीं में उन्हें 77% अंक ही मिले। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, धर्मशाला से ग्रेजुएशन और एमएससी (M.Sc) की पढ़ाई पूरी की।
उनके जीवन में मोड़ तब आया जब वह अपनी मां के साथ बस में सफर कर रही थीं। सफर के दौरान एक व्यक्ति ने उनकी मां के साथ बदतमीजी की और ठीक से बैठने नहीं दिया। जब शालिनी और उनकी मां ने विरोध किया तो उस व्यक्ति ने ताना मारते हुए कहा, "तुम कोई कहीं की डीसी (DC) हो क्या जो तुम्हारी बात मानूं?" उस दिन शालिनी को समझ आया कि न्याय और अधिकार के लिए एक समर्थ अधिकारी बनना कितना जरूरी है। उसी पल उन्होंने ठान लिया कि वे अफसर बनकर ही रहेंगी।
बिना किसी को बताए और बिना कोचिंग की तैयारी
कॉलेज हॉस्टल के शांत माहौल का फायदा उठाते हुए शालिनी ने सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) की तैयारी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी तैयारी का जिक्र अपने परिवार वालों से भी नहीं किया था, ताकि परीक्षा न निकलने पर उन्हें दुख न हो।
उन्होंने किसी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, बल्कि इंटरनेट और सेल्फ स्टडी के दम पर हर विषय की बुनियादी समझ मजबूत की। वे दिन-रात अपनी किताबों में जुटी रहीं।
पहले ही प्रयास में हासिल की 285वीं रैंक
शालिनी की यह लगन रंग लाई और उन्होंने UPSC 2011 की परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में पूरे देश में 285वीं रैंक हासिल की। उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ। नेशनल पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर महिला अधिकारी और सर्वश्रेष्ठ आउटडोर विषयों के लिए कई ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कैडर की एक सख्त और निडर आईपीएस अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए शालिनी अग्निहोत्री लाखों युवाओं को यह संदेश देती हैं कि अगर इरादे पक्के हों, तो बिना किसी कोचिंग के भी देश की सबसे कठिन परीक्षा को फतह किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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