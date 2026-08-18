IPS Shahnaz Ilyas: प्रेग्नेंसी में की UPSC की तैयारी, पहले ही प्रयास में IPS बनीं शहनाज इलियास
UPSC IPS Success Story: शहनाज इलियास ने प्रेग्नेंसी के दौरान कठिन मेहनत कर UPSC परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया 217वीं रैंक लाकर IPS अधिकारी बनने का सपना सच कर दिखाया।
IPS Shahnaz Ilyas Success Story: अगर लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ संकल्प और खुद पर अटूट विश्वास हो, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति आपके सपनों के आड़े नहीं आ सकती। इस बात को सच साबित कर दिखाया है तमिलनाडु की रहने वाली शहनाज इलियास ने। उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के कठिन दौर में न केवल पढ़ाई जारी रखी, बल्कि एक मासूम बच्ची को जन्म देने के बाद देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में पास की और पूरे देश में 217वीं रैंक (AIR 217) हासिल करके भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में अपना स्थान बनाया।
5 साल की IT नौकरी छोड़ सिविल सेवा में कदम
शहनाज इलियास शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की और तुरंत एक आईटी (IT) कंपनी में कॉर्पोरेट जॉब हासिल कर ली। करीब 5 साल तक एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी करने के बाद भी उनके मन में समाज के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। आखिरकार, उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से सिविल सेवा की तैयारी में जुट गईं।
मात्र 2 महीने की तैयारी में पास की TNPSC परीक्षा
UPSC की तैयारी शुरू करने के शुरुआती दिनों में शहनाज ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) की परीक्षा में हिस्सा लिया। उन्होंने महज दो महीने की सीमित पढ़ाई में ही अपने पहले प्रयास में TNPSC की प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर ली। इस शानदार सफलता ने उनके आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया और उन्हें महसूस हुआ कि वे UPSC में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं।
जब प्रेग्नेंसी बन गई सबसे बड़ी परीक्षा
कड़ा इम्तिहान तब शुरू हुआ जब UPSC की तैयारी के दौरान ही शहनाज प्रेग्नेंट हो गईं। एक तरफ आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ किताबों का अंबार और हर दिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई। मैटरनिटी लीव के दौरान जब महिलाएं आराम करती हैं, तब शहनाज ने अपना एक-एक मिनट किताबों को समर्पित किया। उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी और पूरे हौसले के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचीं।
माता-पिता का सहयोग और पहली ही कोशिश में सफलता
जब तक परीक्षा के अगले चरण आए, शहनाज एक नन्हीं बच्ची की मां बन चुकी थीं। इस नाजुक समय में उनके माता-पिता ने बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने कंधों पर ले ली, जिससे शहनाज को एकाग्रता के साथ पढ़ने का समय मिला।
उनकी दिन-रात की मेहनत रंग लाई और UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2020 में शहनाज ने अपने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया 217वीं रैंक (AIR 217) हासिल की। उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर आवंटित हुआ।
शहनाज की कहानी यह संदेश देती है कि जब हौसले बुलंद हों और परिवार का साथ हो, तो मां बनने की बड़ी जिम्मेदारी भी सफलता की राह में रोड़ा नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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