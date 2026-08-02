IPS Safin Hassan: स्कूल फीस के लिए मां ने दूसरों के घरों में किया काम, बेटा पहले ही प्रयास में बना देश का सबसे युवा IPS

आज हम आपको ऐसे ही एक अधिकारी IPS सफीन हसन की कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर देश के सबसे युवा IPS अधिकारियों में जगह बनाई।

भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। आज हम आपको ऐसे ही एक अधिकारी IPS सफीन हसन की कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर देश के सबसे युवा IPS अधिकारियों में जगह बनाई। हालांकि, उनकी यह सफलता आसान नहीं थी। आर्थिक तंगी इतनी थी कि कभी स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे और माता-पिता को बेटे की पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।

आर्थिक तंगी में बीता बचपन सफीन हसन का जन्म जुलाई 1995 में गुजरात के पालनपुर के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके माता-पिता ने सीमित संसाधनों के बावजूद बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, उनकी मां दूसरे के घरों में काम करती थीं, जबकि पिता दिन में मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाते थे। साल 2000 में माता-पिता की डायमंड यूनिट की नौकरी छूटने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। इसके बावजूद उन्होंने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी।

लोगों की मदद से पूरी हुई पढ़ाई सफीन की मां नसीब बेन ने बेटे को 10वीं तक पढ़ाने के लिए करीब 14 साल तक लोगों के घरों में काम किया। सफीन ने 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्कूल ने 11वीं और 12वीं की फीस माफ कर दी। इंजीनियरिंग में दाखिला मिलने पर रिश्तेदारों ने फीस भरने में मदद की। वहीं, UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का खर्च गांव के हुसैनभाई और जरीना बेन ने उठाया।

UPSC की तैयारी सफीन हसन ने जून 2016 से UPSC की तैयारी शुरू की। उन्होंने बिना महंगी कोचिंग के, किताबों, इंटरनेट और अपनी रणनीति के सहारे तैयारी की। वह रोज करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे और अपनी कमजोरियों में सुधार करते रहे।

एक्सीडेंट और बीमारी भी नहीं रोक सकी सफलता UPSC मेन्स परीक्षा से पहले सफीन का गंभीर सड़क हादसा हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और व्हीलचेयर पर बैठकर परीक्षा दी। इतना ही नहीं, इंटरव्यू से ठीक पहले वह बीमार भी पड़ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इंटरव्यू भी सफलतापूर्वक दिया।