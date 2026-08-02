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IPS Safin Hassan: स्कूल फीस के लिए मां ने दूसरों के घरों में किया काम, बेटा पहले ही प्रयास में बना देश का सबसे युवा IPS

By Dheeraj Pal
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आज हम आपको ऐसे ही एक अधिकारी IPS सफीन हसन की कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर देश के सबसे युवा IPS अधिकारियों में जगह बनाई।

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आईपीएस सफीन हसन की सक्सेस स्टोरी

भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। आज हम आपको ऐसे ही एक अधिकारी IPS सफीन हसन की कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर देश के सबसे युवा IPS अधिकारियों में जगह बनाई। हालांकि, उनकी यह सफलता आसान नहीं थी। आर्थिक तंगी इतनी थी कि कभी स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे और माता-पिता को बेटे की पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।

आर्थिक तंगी में बीता बचपन

सफीन हसन का जन्म जुलाई 1995 में गुजरात के पालनपुर के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके माता-पिता ने सीमित संसाधनों के बावजूद बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, उनकी मां दूसरे के घरों में काम करती थीं, जबकि पिता दिन में मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाते थे। साल 2000 में माता-पिता की डायमंड यूनिट की नौकरी छूटने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। इसके बावजूद उन्होंने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी।

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लोगों की मदद से पूरी हुई पढ़ाई

सफीन की मां नसीब बेन ने बेटे को 10वीं तक पढ़ाने के लिए करीब 14 साल तक लोगों के घरों में काम किया। सफीन ने 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्कूल ने 11वीं और 12वीं की फीस माफ कर दी। इंजीनियरिंग में दाखिला मिलने पर रिश्तेदारों ने फीस भरने में मदद की। वहीं, UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का खर्च गांव के हुसैनभाई और जरीना बेन ने उठाया।

UPSC की तैयारी

सफीन हसन ने जून 2016 से UPSC की तैयारी शुरू की। उन्होंने बिना महंगी कोचिंग के, किताबों, इंटरनेट और अपनी रणनीति के सहारे तैयारी की। वह रोज करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे और अपनी कमजोरियों में सुधार करते रहे।

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एक्सीडेंट और बीमारी भी नहीं रोक सकी सफलता

UPSC मेन्स परीक्षा से पहले सफीन का गंभीर सड़क हादसा हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और व्हीलचेयर पर बैठकर परीक्षा दी। इतना ही नहीं, इंटरव्यू से ठीक पहले वह बीमार भी पड़ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इंटरव्यू भी सफलतापूर्वक दिया।

570वीं रैंक के साथ बने IPS अधिकारी

सफीन हसन ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 570वीं रैंक हासिल की। इसी दौरान उन्होंने GPSC परीक्षा भी पास की। UPSC में सफलता के बाद उन्हें गुजरात कैडर आवंटित हुआ और वह IPS अधिकारी बने। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग जामनगर में हुई। इसके बाद वह गुजरात के कई जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।सफीन हसन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो आर्थिक कठिनाइयां भी सफलता की राह नहीं रोक सकतीं।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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