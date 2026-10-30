महज 22 साल की उम्र में IPS बनीं प्रीति यादव, UPSC में हासिल की 466वीं रैंक; नोएडा की डीएसपी
हरियाणा की प्रीति यादव ने महज 22 साल की उम्र में पहले प्रयास में UPSC पास कर IPS बनने का सपना पूरा किया। हाल ही में उन्हें नोएडा जोन-1 की पहली महिला DCP नियुक्त किया गया है।
जब हौसले बुलंद हों और लक्ष्य पाने की जिद सच्ची हो, तो उम्र और परिस्थितियां कभी बाधा नहीं बनतीं। इसका जीता-जागता उदाहरण पेश किया है उत्तर प्रदेश कैडर की 2019 बैच की IPS अधिकारी प्रीति यादव ने। महज 22 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा (UPSC) जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने वाली प्रीति यादव इन दिनों सोशल मीडिया और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। हाल ही में गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें नोएडा जोन-1 के पुलिस उपायुक्त (DCP) पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस उपलब्धि के साथ ही वह नोएडा जोन की कमान संभालने वाली पहली महिला डीसीपी बन गई हैं।
पढ़ाई में हमेशा रहीं अव्वल, ग्रेजुएशन में जीता गोल्ड मेडल
प्रीति यादव बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में बेहद होनहार थीं। उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से 96.2% अंकों के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने भूगोल विषय से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और यूनिवर्सिटी में टॉप करते हुए 96% अंकों के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया।
ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें यूपीएससी (UPSC) की तैयारी करनी है। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन (मास्टर्स) की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पूरी ताकत सिविल सेवा की तैयारी में लगा दी।
महज 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में सफलता
कड़ी मेहनत, सही रणनीति और अनुशासित पढ़ाई के बल पर प्रीति ने वर्ष 2018 में अपने पहले ही प्रयास में मात्र 22 साल की उम्र में UPSC परीक्षा पास कर ली और 466वीं रैंक हासिल की। उनके अंक और मेरिट के आधार पर उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चुना गया और उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित हुआ।
आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में बतौर एएसपी (ASP) हुई। सहारनपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में एक पुराने कैफे का पुनरुद्धार कर 'बेलआउट- द पुलिस कैफे' शुरू किया, जिससे जनता और पुलिस के बीच जुड़ाव बढ़ा। इसके अलावा उन्होंने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
हेड कॉन्स्टेबल पिता से मिली सबसे बड़ी प्रेरणा
प्रीति यादव की यह सफलता इसलिए भी बेहद खास और भावुक करने वाली है क्योंकि उनके पिता ने पुलिस विभाग में एक कॉन्स्टेबल के रूप में अपना करियर शुरू किया था और बाद में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) बने। अपने पिता को खाकी वर्दी में ईमानदारी से ड्यूटी करते देखकर ही प्रीति के मन में पुलिस सेवा का सम्मान जागा। उन्होंने तय किया कि वह पुलिस विभाग के सबसे बड़े पदों पर जाकर अपने पिता का नाम रोशन करेंगी।
युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत
आईपीएस प्रीति यादव की सफलता उन लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ा उदाहरण है, जो सीमित साधनों में बड़े सपने देखते हैं। उनका मानना है कि अगर आपके मन में स्पष्ट लक्ष्य है और आप निरंतर मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई भी रुकावट आपको सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती।
लेखक के बारे मेंPrachi
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