22 साल की उम्र में IPS बनीं प्रीति यादव, रेवाड़ी की बेटी को अब आगरा की कमान, नोए़डा में कैफे रिस्टा से जीता दिल
नोएडा जोन की कमान संभालने वाली पहली महिला डीसीपी प्रीति यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। अब उन्हें आगरा की कमान सौंपी गई है। उन्हें गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट से 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा का सेनानायक बनाया गया है।
नोएडा जोन की कमान संभालने वाली पहली महिला डीसीपी प्रीति यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। अब उन्हें आगरा की कमान सौंपी गई है। उन्हें गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट से 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा का सेनानायक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर की 2019 बैच की IPS अधिकारी प्रीति यादव अपनी सादगी और बेहतरीन कम्युनिटी पुलिसिंग से लाखों लोगों के बीच लोकप्रिय रही हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट (सेक्टर 108) में उनकी देखरेख में शुरू हुआ 'कैफे रिस्टा' सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। मूल रूप से हरियाणा की रेवाड़ी की रहने वाली प्रीति ने यूपीएससी 2018 में सफलता हासिल की थी। उन्हें यूपीएससी में 466वां रैंक मिला था। यूपी कैडर में आईपीएस बनने के बाद से ही वह अपने अलग-अलग कार्यों से खासी सुर्खियों में रहीं। सहारनपुर में एएसपी रहने के दौरान बेलआउट कैफे और महिला सुरक्षा के लिए उनके किए गए कार्य की तारीफ होती है।
पढ़ाई में हमेशा रहीं अव्वल, ग्रेजुएशन में जीता गोल्ड मेडल
प्रीति यादव बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में बेहद होनहार थीं। उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से 96.2% अंकों के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने भूगोल विषय से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और यूनिवर्सिटी में टॉप करते हुए 96% अंकों के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया।
ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें यूपीएससी (UPSC) की तैयारी करनी है। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन (मास्टर्स) की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पूरी ताकत सिविल सेवा की तैयारी में लगा दी।
महज 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में सफलता
कड़ी मेहनत, सही रणनीति और अनुशासित पढ़ाई के बल पर प्रीति ने वर्ष 2018 में अपने पहले ही प्रयास में मात्र 22 साल की उम्र में UPSC परीक्षा पास कर ली और 466वीं रैंक हासिल की। उनके अंक और मेरिट के आधार पर उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चुना गया और उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित हुआ।
आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में बतौर एएसपी (ASP) हुई। सहारनपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में एक पुराने कैफे का पुनरुद्धार कर 'बेलआउट- द पुलिस कैफे' शुरू किया, जिससे जनता और पुलिस के बीच जुड़ाव बढ़ा। इसके अलावा उन्होंने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
हेड कॉन्स्टेबल पिता से मिली सबसे बड़ी प्रेरणा
प्रीति यादव की यह सफलता इसलिए भी बेहद खास और भावुक करने वाली है क्योंकि उनके पिता ने पुलिस विभाग में एक कॉन्स्टेबल के रूप में अपना करियर शुरू किया था और बाद में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) बने। अपने पिता को खाकी वर्दी में ईमानदारी से ड्यूटी करते देखकर ही प्रीति के मन में पुलिस सेवा का सम्मान जागा। उन्होंने तय किया कि वह पुलिस विभाग के सबसे बड़े पदों पर जाकर अपने पिता का नाम रोशन करेंगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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