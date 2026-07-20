IPS Preeti Chandra: बिना कोचिंग किसान की बेटी बनी IPS, लेडी सिंघम प्रीति चंद्रा बनी भरपुर की नई IG
IPS Preeti Chandra: सीकर के छोटे से गांव की प्रीति चंद्रा ने बिना कोचिंग पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक कर इतिहास रचा। पत्रकार और शिक्षिका से 'लेडी सिंघम' बनीं प्रीति अब भरतपुर रेंज की IG बनी हैं।
IPS Preeti Chandra UPSC Success Story: सपनों को सच करने के लिए किसी महंगी कोचिंग या बड़े शहर की जरूरत नहीं होती, बल्कि मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। इस बात को सच कर दिखाया है राजस्थान पुलिस की निडर और दबंग अधिकारी आईपीएस प्रीति चंद्रा ने। राजस्थान के भरतपुर रेंज की आईजी (IG) का कार्यभार संभालने के बाद से ही प्रीति चंद्रा काफी चर्चा में हैं। अपनी सख्त कार्यशैली के कारण 'लेडी सिंघम' के नाम से मशहूर प्रीति चंद्रा का यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
साधारण किसान परिवार में हुआ जन्म
प्रीति चंद्रा का जन्म 1979 में राजस्थान के सीकर जिले के कूदन नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वह एक साधारण किसान परिवार से आती हैं और उनके पिता रामचंद्र सुंडा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त रिटायर्ड फौजी हैं। प्रीति की शुरुआती 10वीं तक की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने सीकर के मारू स्कूल से 12वीं की और फिर जयपुर के महारानी कॉलेज से एमए (MA) और बीएड (B.Ed) की डिग्री हासिल की।
पत्रकारिता और शिक्षण से सिविल सेवा तक का सफर
सिविल सेवा में आने से पहले प्रीति चंद्रा ने कुछ समय तक जयपुर में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। इसके बाद उन्होंने एम.फिल किया और बतौर टीचर बच्चों को पढ़ाया भी। लेकिन उनकी आंखों में देश की सेवा करने का बड़ा सपना था। हालांकि रिश्तेदारों की ओर से शादी का दबाव भी था, लेकिन उनकी मां ने उनके पढ़ने के सपने का पूरा समर्थन किया। इसके बाद उन्होंने साल 2008 में बिना किसी महंगी कोचिंग के घर पर ही सेल्फ स्टडी करके तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 255वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर UPSC परीक्षा पास की और IPS अधिकारी बन गईं।
'लेडी सिंघम' और डकैतों में खौफ
अपनी सख्त और निडर कार्यशैली से 'लेडी सिंघम' का खिताब पाने वाली आईपीएस प्रीति चंद्रा ने अपराधियों के खिलाफ कड़े रुख के लिए खास पहचान बनाई है। उन्होंने राजस्थान के कई जिलों में डकैतों, बाल तस्करों और भ्रष्ट अधिकारियों पर करारा प्रहार किया। बूंदी एसपी के पद पर रहते हुए उन्होंने न सिर्फ मानव तस्करी गिरोहों का पर्दाफाश किया, बल्कि पीड़ित बालिकाओं का पुनर्वास भी सुनिश्चित कराया। करौली में उनके नेतृत्व में चले अभियान से खौफजदा कई डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बीकानेर की पहली महिला एसपी रहने वाली प्रीति चंद्रा की यह दबंग कार्यशैली युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है।
पति भी आईपीएस
लबासना (LBSNAA) में ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात अपने ही बैच के आईपीएस विकास पाठक से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी की। बिना कोचिंग के IPS बनने वाली प्रीति चंद्रा की यह कहानी आज देश के लाखों युवाओं और छात्राओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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