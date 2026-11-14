जौनपुर की आईपीएस बेटी सृष्टि मिश्रा संभालेंगी मथुरा की कमान, दूसरे अटेंप्ट में फोड़ा था UPSC, आई थी इतनी रैंक
उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 नए आईपीएस अधिकारियों को जिलों में तैनाती दे दी है। इनमें से एक नाम जौनपुर की रहने वाली सृष्टि मिश्रा का भी है। उनकी तैनाती मथुरा में की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 नए आईपीएस अधिकारियों को जिलों में तैनाती दे दी है। इनमें से एक नाम जौनपुर की रहने वाली सृष्टि मिश्रा का भी है। उनकी तैनाती मथुरा में की गई है। इनकी यूपीएससी जर्नी काफी कमाल की रही है। उन्होंने दूसरे अटेंप्ट में ही यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक किया था। वो 2024 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें यूपी कैडर मिला था। हालांकि सृष्टि मिश्रा को सफलता आसानी से नहीं मिला था। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।
कौन हैं सृष्टि मिश्रा
मूल रूप से यूपी के जौनपुर की रहने वाली सृष्टि मिश्रा की स्कूली शिक्षा ज्यादातर विदेशों में हुई। उनके पिता आदर्श कुमार मिश्रा विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी हैं। मां बबीता मिश्रा गृहणी हैं। वो शुरू से ही पढ़ाई में तेज तर्रार रही हैं। हालांकि उनकी स्कूलि पढ़ाई 6 देशों से हुई।
दरअसल, पिता की ट्रांसफरेबल नौकरी के कारण सृष्टि ने 4 वर्ष की उम्र से ही कई देशों की यात्रा की। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई डरबन (दक्षिण अफ्रीका), बेयरूत (लेबनान), स्विट्जरलैंड, किनशासा (कांगो), और कंबोडिया (11वीं-12वीं) में पूरी की, जबकि 10वीं कक्षा भारत में पढ़ी। अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ाई के कारण उनका अंग्रेजी बोलने का लहजा थोड़ा अमेरिकन है, लेकिन वे घर पर हिंदी और अवधी भाषा बोलती हैं।
डीयू से की ग्रेजुएशन
सृष्टि उच्च शिक्षा के दौरान फरीदाबाद में अपनी मौसी के घर पर रहीं। वहीं रहकर उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि उन्हें अपने पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाईं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरी बार और लगन से अटेम्प्ट दिया।
इकोनॉमिक्स था बैकग्राउंड
सृष्टि का कॉलेज में इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था और विषय के प्रति गहरी रुचि (पैशन) थी, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपना ऑप्शनल चुना। उन्होंने दूसरे अटेंप्ट में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 95वीं हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी बनीं।
8-10 घंटे करती थीं पढ़ाई
सृष्टि के पिता और परिवार वालों का सपना था कि वो IAS या IPS बनें। परिवार वालों के सपना को पूरा करने के लिए सृष्टि दिन में 8-10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई किया करती थी। जीएस के लिए उन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, बल्कि सेल्फ स्टडी करती थी उन्होंने कॉलेज के पहले साल से ही यूपीएससी की पढ़ाई शुरू कर दी थी।
कैसे की तैयारी
3-4 सालों तक एक ही मानक किताबों का बार-बार रिवीजन करने के कारण उनका बेसिक बेस बहुत मजबूत हो गया था, जिससे उन्हें अलग से कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रीलिम्स परीक्षा के बाद उन्होंने लगभग 15 दिनों का ब्रेक लिया। मेन्स के लिए उपलब्ध लगभग 100 दिनों में से उन्होंने 1 महीना पूरा ऑप्शनल को समर्पित किया और 2 महीने जीएस की तैयारी व रिवीजन में लगाए। उन्होंने अधिक से अधिक मेन्स टेस्ट सीरीज हल कीं और परीक्षा की थकान को देखकर पढ़ाई के साथ-साथ पर्याप्त आराम भी लिया।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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