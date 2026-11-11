IPS की विधवा IAS पत्नी ने बेटी को HCS नौकरी के बजाय 7 साल की सैलरी चुनी, क्या है नियम
आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के करीब एक साल बाद IAS पत्नी अमनीत पी कुमार ने बेटी को राज्य सिविल सेवा में अनुकंपा नौकरी देने के दावे को वापस ले लिया है।
हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने करीब एक साल पहले चंडीगढ़ स्थित अपने घर पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। राज्य के पुलिस महकमे को हिलाकर रख देने वाली इस घटना के करीब एक साल बाद आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने बेटी को राज्य सिविल सेवा में अनुकंपा नौकरी देने के दावे को वापस ले लिया है। इसके बजाय उन्होंने अनुकंपा वित्तीय सहायता का विकल्प चुना। इसके तहत हरियाणा सरकार पूरन कुमार की पत्नी IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार को सात साल तक उनके पति के अंतिम वेतन के बराबर राशि का भुगतान करेगी। उन्हें महंगाई भत्ता और एक निश्चित चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा, जबकि मकान किराया भत्ता (HRA) दो साल तक दिया जाएगा।
आदेश की शर्तों के अनुसार यदि सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह दोबारा शादी कर लेता है तो यह सहायता बंद हो जाएगी। परिवार को पहले से मिल रही कोई भी पेंशन इस सहायता राशि में से एडजस्ट कर दी जाएगी। गृह विभाग के निर्देशों के बाद डीजीपी ने यह आदेश जारी किया। राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि पुलिस ने नियमों के अनुसार सभी लाभ जारी कर दिए हैं।
द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 11 सितंबर को अमनीत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि हरियाणा सिविल सेवा (HCS) में उनकी बेटी की अनुकंपा नियुक्ति के दावे को वापस मान लिया जाए और इसके बजाय परिवार को वित्तीय सहायता दी जाए। उन्होंने अपने पति के टर्मिनल बेनिफिट्स (सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर मिलने वाले लाभ) की समीक्षा करने का भी अनुरोध किया। अक्टूबर के अंत में सैनी ने इन अनुरोधों को मंजूरी दे दी।
क्या है अनुकंपा नियुक्ति का नियम, क्यों लिया फैसला
एचसीएस (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम 2019 के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल तभी मिल सकती है जब कर्मचारी की मृत्यु 52 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हो जाए। पूरन कुमार के मामले में उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 52 वर्ष और चार महीने थी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बेटी की फाइल पर कोई निर्णय नहीं लिया था और यह फाइल अलग-अलग कार्यालयों के बीच घूमती रही जिसके बाद परिवार ने वित्तीय सहायता का विकल्प चुना।
हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019
नियम 6 के तहत परिवार को मासिक वित्तीय सहायता मिल सकती है। इसकी अवधि मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय उम्र पर निर्भर करती है।
मृत्यु के समय उम्र वित्तीय सहायता की अवधि
35 वर्ष से कम 15 वर्ष
35 से 48 वर्ष से कम 12 वर्ष
48 वर्ष या उससे अधिक 7 वर्ष
परिवार पेंशन
नियम 6 के नोट के अनुसार अनुकंपा वित्तीय सहायता की अवधि पूरी होने के बाद हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के तहत परिवार पेंशन मिल सकती है, जहां यह लागू हो।
एकमुश्त अनुग्रह राशि
नियम 16 के तहत पात्र परिवार को तत्काल जरूरतों के लिए एकमुश्त 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान है। इसे मृत्यु की तारीख से 15 दिनों के भीतर देने का प्रावधान है।
परिवार ये दावा भी कर सकता है-
- ग्रेच्युटी।
- GPF या NPS की राशि।
- बची हुई छुट्टियों का नकदीकरण।
- ग्रुप इंश्योरेंस।
- मृत्यु तक का बकाया वेतन एवं अन्य देय राशि।
क्या है IPS पूरन सुसाइड केस
हरियाणा कैडर के 2001 बैच के IPS अधिकारी पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को अपने चंडीगढ़ स्थित घर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। वे रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर तैनात थे। उन्होंने आठ पन्नों का एक नोट छोड़ा था। इस नोट में 14 लोगों के नाम थे जिनमें तत्कालीन DGP शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिजारणिया शामिल हैं। उनकी पत्नी ने चंडीगढ़ पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में जाति-आधारित उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाया था 10 अक्टूबर को IG पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में छह सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। राज्य सरकार ने कपूर को छुट्टी पर भेज दिया और बिजारणिया का तबादला कर दिया। बाद में कपूर को DGP के पद से हटा दिया गया। आईएएस पत्नी की सहमति के बाद 15 अक्टूबर को PGIMER में शव का पोस्टमार्टम किया गया। उसी दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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