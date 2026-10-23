Success Story: 6 साल मेहनत, 5 अटेंप्ट, 1 बार इंटरव्यू में चूके, फिर IPS बने मुकुंद सिंह चाहर

मुकुंद सिंह चाहर की यूपीएससी की जर्नी कमाल की थी। उन्होंने अपने शुरुआती पांच प्रयासों में दो बार प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सके। वहीं, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में भी एक-एक बार चूक गए।

ज्यादातर लोगों का सपना आईएएस और आईपीएस बनकर देश की सेवा करना है। लेकिन सिविल सर्वेंट बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और इसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इसके बाद उम्मीदवारों का चयन होता है। यूपीएससी की परीक्षा कठिन मानी जाती है। इसलिए लोगों को काफी मेहनत करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे उम्मीदवार 2 या 3 कोशिश के बाद हार मान जाते हैं और पास होने की उम्मीद छोड़ देते हैं। मगर कुछ उम्मीदवार होते हैं, तो उम्मीद नहीं खोते, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है आईपीएस मुकुंद सिंह चाहर की।

जिन्होंने अपने छठे प्रयास में आईपीएस बनने का सपना पूरा किया है। हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आरआर-78 बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई है। इस दौरान मुकुंद सिंह चाहर की बहन ने उन्हें सैल्यूट किया, जिसका पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन ये सफलता उनके लिए आसान नहीं थी। इससे पहले वो 5 अटेंप्ट दिए थे। एक अटेंप्ट में, तो वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम सेलेक्शन से चूक गए। चलिए आज हम आपको आईपीएस मुकुंद सिंह चाहर की सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं मुकुंद सिंह चाहर आईपीएस मुकुंद सिंह चाहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं। उनकी कहानी तब चर्चा में आई जब डिकोड सिविल्स के सीईओ-फाउंडर और पूर्व आईपीएस अधिकारी मुदित जैन ने लिंक्डइन पर शेयर की है। मुदित जैन की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, मुकुंद सिंह चाहर को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में छह साल की कड़ी मेहनत की। इसके बाद उन्हें पांचवें प्रयास में पहली सफलता मिली। मुकुंद सिंह चाहर ने यूपीएससी सीएसई 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर 273वीं रैंक हासिल की।

कमाल की है यूपीएससी की जर्नी मुकुंद सिंह चाहर की यूपीएससी की जर्नी कमाल की थी। उन्होंने अपने शुरुआती पांच प्रयासों में दो बार प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सके। वहीं, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में भी एक-एक बार चूक गए। साल 2022 की परीक्षा में 273वीं रैंक के साथ उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा (IT) के लिए हुआ, लेकिन उनका सपना आईपीएस अधिकारी बनने का था। इसलिए उन्होंने तैयारी जारी रखी और छठे प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की सिव‍िल सेवा परीक्षा 2024 में 191वीं रैंक हासिल कर आईपीएस अधिकारी बने। मुकुंद सिंह चाहर को आंध्र प्रदेश कैडर आवंटित हुआ है।

पत्नी है आईपीएस अधिकारी बता दें कि मुकुंद सिंह चाहर शादीशुदा है। उनकी पत्नी अपूर्वा सिन्हां हैं, जो 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी है। सोशल मीडिया पर मुकुंद काफी एक्टिव रहते हैं। अक्सर वो अपनी वाइफ के साथ तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं।